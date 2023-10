El Ministerio Público decretó secreta la investigación que lleva adelante por el Caso Democracia Viva, que involucra a la diputada Catalina Pérez, e indaga el delito de lavado de activos en la trama que dio vida al Caso Convenios.

Según informó La Tercera, la fiscalía tiene la sospecha de que puede haber otros delitos entre las personas que suscribieron a los convenios por el Caso Democracia Viva e indaga un presunto lavado de activos.

Por este motivo es que la fiscalía decretó la investigación como secreta, por lo que los intervinientes en la causa, tanto los querellantes como las defensas tendrán un acceso restringido a las piezas del caso, al menos por seis meses.

Recordemos que el nuevo caso de corrupción en la política se destapó cuando se conoció que el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta y exjefe de gabinete de la diputada Pérez, Carlos Contreras, había firmado un convenio a nombre del ente público con el representante legal de la Fundación Democracia Viva y entonces pareja de la misma parlamentaria, Daniel Andrade.

Ambos involucrados en el caso eran militantes del partido Revolución Democrática (RD), al igual que la diputada Pérez, quien está siendo investigada por presunto tráfico de influencias, pero ha negado su participación y conocimiento de los hechos.

Diputada Pérez se complica con Democracia Viva

Los últimos antecedentes que se conocieron del caso fue la declaración ante el Ministerio Público del secretario ejecutivo de Revolución Democrática, Edson Dettoni, quien aseguró que la diputada Pérez sí conocía el caso antes que saliera a la luz pública y que le había mentido al partido en el que hoy tiene su militancia congelada.

En una conversación por WhatsApp con Andrade, me indica que algún conocimiento había tenido Catalina Pérez respecto a los convenios, pero no indica fecha ni profundidad, pero se contradice con lo que nos dijo al inicio (reunión del 6 de junio) la jefa de gabinete de la diputada (Romina Neumann) que señaló que ella no sabía nada”, declaró Dettoni.

El secretario ejecutivo de RD relató que cuando el Caso Democracia Viva salió a la luz se reunió personalmente con Catalina Pérez y ella aseguró que no tenía conocimiento del caso, pero recalcó la legalidad de los contratos y pidió que “cuidaran a los compañeros”.

“El 21 de junio de 2023 me enteré que Catalina sabía de los convenios por lo menos entre marzo y mayo de 2023, puesto que Ivalú Millar, quien es parte del gabinete del diputado Jaime Sáez y pareja de Tomás Flores, que había sido parte de Democracia Viva, le había alertado a Romina Neumann sobre la existencia de estos convenios, lo que me contó Javiera Martínez, también militante de RD y actual jefa de la Dirección de Presupuesto, como rumor y que lo confirmara”, relató Dettoni ante la fiscalía.

“Lo que ratifiqué al día siguiente con Juan Ignacio Latorre, quien señaló que Ivalú Millar le había contado a Romina, dándonos cuenta que Catalina nos había mentido, además de Carlos y Daniel. También el 22 de junio nos decidimos denunciar a Catalina Pérez al Tribunal Supremo y poner querella en contra de todos quienes resulten responsables”, añadió.

“Posteriormente, el 27 de junio de 2023, me enteré que Catalina Pérez sabía de la existencia de los convenios con Democracia Viva desde el año pasado, dado que un militante de nombre Pablo Espinoza Espinoza, me contó que ya otra militante, Paz Fuica (concejala de Antofagasta) había puesto una alerta respecto a que se veía feo esto de los convenios. Lo que supone que este tema lo manejan en la región por el partido, lo que implica que naturalmente lo sabía Catalina, lo que significa que Catalina nos mintió sobre esto nuevamente. Conversé al día siguiente con Llanquiray Díaz, militante y además exasesora legislativa de Catalina, quien no lo desmintió una vez que le consulté del tema”, complementó.

