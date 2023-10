A fines de la semana pasada el mundo se despertó con la noticia del ataque sorpresa de Hamás, que lanzó al menos 5.000 misiles a Israel. El gobierno israelí respondió con un contraataque a la Franja de Gaza, mientras que su primer ministro, Benjamín Netanyahu, declaró que el país estaba “en guerra”.

Más allá de las repercusiones geopolíticas que puede traer esta reactivación del conflicto armado, que lleva varias décadas, el enfrentamiento podría golpear los precios del petróleo y hacer que superen los US$100 en el corto plazo , según explica el periodista especializado en energéticos Javier Blas en una columna de opinión para la agencia Bloomberg.

Blas recuerda que hace justamente 50 años el mundo vivió su primera crisis petrolera, cuando la Opep decidió no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kipur, o más conocida como la guerra árabe-israelí. Sin embargo, aclaró que la situación actual no es similar, ya que los países árabes no están atacando a Israel en conjunto. Sino que Egipto, Jordania, Siria, Arabia Saudita y el resto del mundo árabe están viendo los acontecimientos desde la barrera.

Aún así llamó la atención de que no se le puede restar importancia a la situación. Blas cree que el impacto más inmediato podría producirse si Israel concluye que Hamás actuó siguiendo instrucciones de Teherán. «En ese escenario, los precios del petróleo podrían subir mucho más. En 2019, Irán demostró, a través de representantes yemeníes, que es capaz de derribar una parte significativa de la capacidad de producción de petróleo saudí. Podría hacer lo mismo como represalia si se encuentra bajo un ataque israelí o estadounidense», señaló el experto.

También dijo que, debido a la inflación mundial y las sanciones a Rusia, EE.UU. ha ignorado las crecientes exportaciones petroleras de Irán desde finales de 2022. Según datos de Bloomberg, la producción de crudo iraní ha aumentado casi 700.000 barriles por día este año y es la segunda mayor fuente de suministro incremental en 2023, solo por detrás del esquisto estadounidense. Pero con la reactivación del conflicto en Oriente Medio, Biden podría hacer cumplir las sanciones, lo que llevaría el petróleo arriba de los US$100, según pronostica Blas.