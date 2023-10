«Qué mala onda», comentó Adriana Barrientos al escuchar el sobrenombre que algunos rostros de televisión le tienen, supuestamente, a Eduardo Fuente.S

La historia la contaron en Zona de Estrellas, donde Barrientos es panelista. Este fue el breve diálogo en el programa del canal cable Zona Latina:

Cecilia Gutiérrez: “Son malos los rostros entre ellos. La otra vez me junté con un animador A de la televisión, y me dijo ‘nosotros le tenemos un sobrenombre a Eduardo Fuentes’. Yo le dije ‘¿cómo?’. ‘Eduardo Fuentres… Canal que está marca tres puntos’. Te lo juro que no es un chiste de mi stand up. Me lo dijo un animador A de la televisión”

Hugo Valencia: “No te puedo creer”

Manuel González: “Qué terrible”

Adriana Barrientos: “Qué mala onda”

González: “Le tendrá envidia”.

