El cantante hawaiano Bruno Mars estaba preparándose para dar un segundo espectáculo que tenía programado en Israel cuando vio en las noticias que había ocurrido un ataque terrorista del grupo palestino Hamas, que dejó centenas de muertos, y se sintió obligado a cancelar su show por cuestiones de seguridad.

Las entradas del recital estaban completamente agotadas y se esperaba que asistan más de 60 mil personas. La presentación se iba a llevar acabo en el Park Hayarkon de Tel Aviv.

Tras el crítico momento que atraviesa Israel, la productora Live Nation, encargada de organizar el evento musical del compositor, anunció la abrupta y necesaria cancelación mediante un comunicado en redes sociales que estaba escrito en hebreo. Los comentarios de miles de seguidores del artista estadounidense se mostraron consternados y expresaron preocupación por su situación. “Dios proteja a nuestro Brunito”, se lee en un mensaje.

La familia del artista ha confirmado que Bruno Mars ya no se encuentra en Israel, tras ataques del grupo Hamás en el país. (Photo by Paras Griffin/Getty Images for BET) La familia del artista ha confirmado que Bruno Mars ya no se encuentra en Israel, tras ataques del grupo Hamás en el país. (Photo by Paras Griffin/Getty Images for BET)

Ante la incertidumbre sobre la estadía del cantante de ‘When I Was Your Man’ en Israel, muchos especulaban que Mars, quien se hospedaba en un lujoso hotel en el centro de la capital, no iba a poder salir del país por unos días. Pero, según reportes, solo estuvo en espera unas horas para poder irse de territorio israelí. Su familia ha confirmado que tanto el cantautor como su equipo ya no se encuentran más en la nación.

