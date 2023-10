El senador Rodrigo Galilea y la panelista de País ADN, Andrea Balladares son, desde el sábado pasado, los nuevos presidente y secretaria general de Renovación Nacional. Su arribo al cargo coincidió, en lo que respecta a la contingencia nacional, con la entrega de propuesta de nueva Constitución de parte del Consejo Constitucional a la Comisión de Expertos. En ADN Hoy, este lunes, el timonel Galilea dio cuenta de la posición del partido, criticado por no fungir de puente entre la extrema derecha y el oficialismo; y alinearse, finalmente, con la mayoría: el Partido Republicano, acaso un preludio para las elecciones municipales de 2024.

Aunque, antes que todo, apuntó a que “ojalá que el proceso constituyente actual termine bien, llegue a buen puerto y logremos una aprobación por parte de la ciudadanía”, pues que “perdamos la oportunidad”, precisó, sería “un sinsentido total”.

Y que termine bien, “por supuesto significa que se apruebe, pero me gustaría que no se apruebe por dos votos; para mí, es importante que esto tenga una transversalidad relevante”, apuntó luego. En esa línea, hizo una solicitud a la Comisión de Expertos, y él como presidente de RN, de “darle contenido de transversalidad y ojalá nadie se sienta pasado a llevar en este proceso constitucional”.

Según contó el también abogado y empresario inmobiliario, los 12 bordes del Acuerdo Constitucional al que suscribieron todos los partidos con representación parlamentaria “están completamente respetados”, aunque la comisionada experta por la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, dijo también en ADN que el texto que emanó del pleno “no le hace bien a Chile”.

Galilea también cree que hay “avances muy significativos” y que “es un paso adelante en la democracia chilena”: “Yo, hoy por hoy, aprobaría”.

Sobre los temas conflictivos, hizo una lista: en cuanto a contribuciones, “podría haber una norma más conceptual respecto de impuestos de personas de tercera edad”; sobre el número de parlamentarios, “nosotros no estamos 100% cerrados a que pueda haber un número entre 138 (la propuesta republicana) y los 155 que son actualmente”; y sobre el aborto, “soy partidario que, en esa materia, usar exactamente la misma norma que existe en la Constitución actual, porque pareciera haber dos bordes: primero, que no se quiere invalidar el aborto de tres causales a través de esta Constitución; y por otro lado, tampoco se quiere dejar abierta la puerta al aborto libre. Seguir con el texto tal como está redactado en la actual Constitución, en ese punto preciso, me parece que es el camino a seguir”.

En caso de que se imponga el “En Contra”, la postura del partido sobre el camino a seguir es clara, según el senador Galilea:

“Si llegara a ocurrir lo que no quiero que ocurra, el escenario que se rechace este nuevo texto, Renovación Nacional no se va a embarcar en un nuevo proceso Constitucional. Lo digo aquí, altiro y ahora: damos por agotada esta instancia y, por lo tanto, nuestro proceso constitucional seguirá por las vías habituales: y es que cada vez que haya alguna necesidad de modificar algo de nuestra actual Constitución, para eso existen los quorums pertinentes, la capacidad que parlamentarios o el Gobierno colegislador presente alguna modificacicón constitucional, en fin, siempre estará abierto ese camino. Pero embarcarse nuevamente en convenciones, en expertos, en acuerdos para intentar llegar a algo después de dos fracasos, desde nuestro punto de vista declaro agotado este esfuerzo y que sigamos operando con los mecanismos normales constitucionales”.

A los ojos del timonel de RN, ni su partido, ni Chile Vamos fueron “un vagón de cola” de Republicanos. Pero hay algo engañoso en el argumento: que las normas fueron aprobadas “de manera unánime”, pese a la presencia del partido republicano:

“Si revisan las veces que la izquierda no solo no se opuso, sino que se abstuvo, más por dar señales políticas que por contenido, tenemos que la gran mayoría de las normas son aceptadas; buena parte de ellas vienen casi sin modificación de lo que fue la primera etapa del consejo de expertos (…) Hay una parte gigantesca del texto constitucional que está perfectamente acordada y deben haber no más de 10 puntos en que tenemos que hacer el esfuerzo para que ojalá exista un consenso”.

Un acuerdo entre partidos por el número de parlamentarios; la continuidad de la Ley de Aborto actual; y “nadie se saca los ojos” con las contribuciones, son parte de sus observaciones.

Pactos y elecciones

El fin de semana pasado se llevó a cabo un cónclave oficialista que terminó con una gran alianza electoral entre el Frente Amplio, Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana. Un acuerdo tan amplio que, mirando el camino del Consejo Constitucional, podría adelantar lo que podría pasar en las elecciones municipales de 2024, entre Chile Vamos y Republicanos.

Pero Galilea lo descartó:

“Nosotros no nos vemos en una misma lista electoral de concejales, por ejemplo, con Republicanos. Vemos que Chile Vamos tiene un valor en sí mismo, creemos en nuestros puntos de vista, en nuestra proyección en la sociedad y lo que hemos conversado hasta ahora es que nosotros tendremos nuestras listas únicamente con integrantes de Chile Vamos”.

Con los que sí podría haber, aclaró, es con Ciudadanos, Amarillos o Demócratas.

/psg