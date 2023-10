Javier Milei gana dos a cero, Patricia Bullrich empata uno a uno y Sergio Massa pierde cero a dos. Si se midiera en términos deportivos, una nueva encuesta que evaluó balotajes entre los tres principales candidatos presidenciales dejaría estos resultados. Dicho de modo más simple: el candidato libertario vencería a sus dos rivales en un mano a mano y la postulante de Juntos prevalecería sobre el ministro de Unión por la Patria.

El estudio, de Reale Dallatorre Consultores (RDT), se hizo previo al debate. Esta consultora con origen en Mendoza y especialista en relevamientos a través de redes sociales, hizo un sondeo nacional de 2.615 casos, del 28 de septiembre al 3 de octubre. Presentó los resultados con +/- 3,2% de margen de error.

Clarín adelantó parte del estudio, donde se divulgaban los números para la primera vuelta del 22 de octubre. Allí, Milei obtenía una ventaja que lo dejaba cerca de ganar sin balotaje: con proyección de indecisos, 38,9%, contra 27,8% de Massa y 23,3% de Bullrich. ¿Habrá cambiado este dato pos debate?

Otros estudios, como también contó este diario, mostraban en paralelo cifras bien distintas: una ubicaba a Massa más cerca de la punta y otra ponía a Bullrich con altas chances de desplazar al candidato oficialista y meterse ella en la segunda vuelta.

En las PASO, se recuerda, la paridad entre las fuerzas fue casi total: 29,8% de votos válidos La Libertad Avanza, contra 28% de Juntos por el Cambio y 27% de Unión por la Patria.

Los números para la segunda vuelta

En las mediciones de balotajes, llaman la atención las amplias diferencias que se sacan entre los candidatos, aún cuando se mantiene un alto nivel de indecisos.

En la segunda vuelta que hoy más vaticinan las encuestas, entre Milei y Massa, el libertario aparece más de 20 puntos arriba: 53% a 31,6%, con 15,3% de indecisos.

La brecha se agrandó respecto a agosto, el parámetro anterior de RDT. Entonces, Milei estaba 44,3% contra 32,2%, con 23,5% de indecisos.

En es segundo cuadro, que enfrenta al economista contra Bullrich, se repite el ganador, con una distancia más corta: 40,7% a 31%, con 28,3% de indecisos.

En esto caso, respecto a agosto, otra vez se amplía la ventaja. En aquella medición, incluso, había un empate técnico, con Milei apenas tres décimas arriba: 36% a 35,7%, con 28% de indecisos.

Y en el último cuadro, el que parecería por el momento el menos probable, la candidata de Juntos le saca más de 10 puntos a Massa: 46,1% a 34,9%, con 19% de indecisos.

En agosto, Bullrich también figuraba arriba pero con una brecha más corta: 42% contra 35%, con 23% de indecisos.

Otras mediciones de balotajes

Otras consultoras que midieron para la segunda vuelta, también abonaron la misma idea de que Milei vencería a cualquier rival y de que Bullrich le ganaría a Massa.

Un solo estudio pudo ver Clarín hasta ahora que ubicaba a la candidata de Juntos arriba del libertario. Fue una encuesta de la Universidad de San Andrés (Udesa), que le daba a la ex ministra una ventaja mínima sobre Massa: 29% contra 27%, con 14% de blancos, 12% de indecisos, 9% que no iría a votar y 8% que prefiere no responder.

