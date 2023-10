Un dramático relato compartió la periodista Nicole Zedeck, corresponsal de i24NEWS que se quebró en vivo luego de constatar el macabro paso de Hamas por tierras israelíes.

“Hablando con algunos de los soldados aquí, dicen que lo que presenciaron mientras caminaban por estas comunidades son cuerpos de bebés con las cabezas cortadas y familias asesinadas a tiros en sus camas”, contó la comunicadora, evidentemente conmovida.

“Unos 40 bebés fueron sacados en camillas… Cunas volcadas, cochecitos abandonados, puertas abiertas de par en par”, detalló.

'About 40 babies were taken out on gurneys… Cribs overturned, strollers left behind, doors left wide open'

