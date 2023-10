A esta hora del martes, continúan las frenéticas negociaciones al interior de la Comisión Experta entre representantes del oficialismo y la oposición para intentar consensuar las observaciones al borrador de nueva Constitución elaborado por el Consejo Constitucional, a solo tres días de que venza el plazo para esta etapa del proceso.

Y es que los comisionados deberán entregar este jueves el informe de observaciones para agregar, modificar o suprimir algunas de las normas contenidas en el borrador de los consejeros. Indicaciones que deberán ser aprobadas por 3/5 de la Comisión Experta, que buscará acotar las votaciones para este jueves. Sin embargo, hasta ahora un acuerdo se ve lejano.

Esta mañana, el exministra de Justicia y comisionado experto de la UDI, Hernán Larraín, llamó a que todos los sectores con representación en el proceso constitucional “estén a la altura” para así lograr un pacto que permita una nueva Carta Fundamental.

“Estamos en las últimas instancias de esta etapa, espero que todos se comporten a la altura y podamos decirle a la ciudadanía ‘bueno, aquí hay una proposición que cumple razonablemente, con prudencia, con apertura, la esperanza de todos de tener un pacto político, social, que estructure debidamente los poderes públicos y garantice los derechos y libertades de la gente, que nos permita vivir en un clima de seguridad y de compromiso solidario entre nosotros”, fue parte del llamado del también exsenador en conversación con Radio Agricultura.

El también exsenador señaló, además, que si bien la nueva Constitución no puede ser la carta programática de José Antonio Kast y los republicanos, la izquierda debía aceptar que “perdió las elecciones” y actuar en consecuencia.

“Las constituciones no pueden ser de un partido, ni de Kast ni de los republicanos, no obstante, ciertamente los republicanos ganaron una elección legítima y limpia, obtuvieron la mayoría de los integrantes del Consejo y en eso hay que respetar y las democracias se respetan no solo cuando uno es mayoría, sino también cuando uno es minoría; y la izquierda tiene que entender que perdió las elecciones y no puede pretender imponer su voluntad”, apuntó Larraín.

Con todo, puntualizó que “tratándose de un tema constitucional que se supone no es una ley cotidiana menor, sino que fija las bases del entendimiento de un país hacia el futuro, en ese ámbito debe haber una mayor generosidad y respeto por las minorías, por eso este no es un texto que se pueda hacer cargo un grupo político por mayoritario que sea, tiene que ser representativo de otro”.

“La izquierda a veces está en una posición muy fundamentalista, y todo lo que no es exactamente lo que ellos quieren se rechaza. Así es difícil avanzar y que se apruebe cualquier cosa”, cerró el comisionado gremialista.

/psg