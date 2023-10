En el marco de la votación a las observaciones que buscan modificar la propuesta constitucional, la Comisión Experta descartó este jueves las observaciones que buscaban reemplazar la norma que establece que “la ley protege la vida de quien está por nacer”, contenido en el inciso 1 del artículo 16 del capítulo 2, manteniendo así la propuesta del Consejo Constitucional.

Desde su incorporación en ese último órgano constitucional, la norma despertó alerta en sectores de la izquierda. El oficialismo acusa que la expresión “quien” en dicho artículo pone en riesgo la ley de aborto en tres causales.

No solo se rechazó la enmienda del oficialismo que buscaba desechar todo el inciso, sino que también quedó fuera la indicación de Chile Vamos que proponía cambiar la idea por “la ley protege la vida del ser humano antes de nacer”.

Esta última iniciativa -que recibió 7 votos a favor y 11 en contra- no contó con el apoyo de la izquierda. Además, recibió la abstención de Jaime Arancibia (RN), Carlos Frontaura (Partido Republicano), Natalia González (UDI), Marcela Peredo (RN), Bettina Horst (UDI) y Catalina Salem (RN).

Objeción de conciencia queda afuera

Por otro lado, y como logro del oficialismo, los comisionados aprobaron eliminar la objeción de conciencia institucional.

En el mismo artículo 16, la propuesta de los consejeros establecía -en su inciso 13- “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, y se incluía en él “la objeción de conciencia individual e institucional”. Sin embargo, los expertos del órgano decidieron desechar esta materia de la propuesta.

La enmienda que suprimió esta materia fue aprobada con 17 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones. Los RN Jaime Arancibia, Marcela Peredo, Teodoro Ribera y Catalina Salem estuvieron por mantener este ítem, sin éxito.

Son “niños” todos los menores de 18 años

El artículo 13 del primer capítulo de la propuesta consagra que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, una norma que la Comisión Experta finalmente decidió mantener.

Comisionadas de izquierda, como Verónica Undurraga (PPD) y Antonia Rivas (CS), habían advertido que esa disposición -a su juicio- también podría contraponerse con la ley de aborto en tres causales.

“En la norma sobre niños, hay una que dice que niño es ‘todo ser humano menor de 18 años’. Ser humano, no persona. Esa norma, que no está en la Constitución vigente, sumada a la norma del quién o el qué está por nacer, son los mismos argumentos que se han usado una y otra vez por los sectores conservadores para no solo restringir la ley de aborto en tres causales, sino también para restringir la píldora del día después”, aseguró en conversación con Cooperativa.

Estado social y democrático de derecho vuelve a ser artículo 1

Algo que sí logró los 3/5 necesarios para hacer cambios fue una enmienda de la oposición que cambió el orden de los primeros artículos del borrador.

La Comisión Experta visó el regreso de la definición de que Chile es un Estado social y democrático de derecho al artículo 1 del borrador, el que había sido desplazado al segundo artículo por los consejeros.

De esta forma, la propuesta de nueva Constitución del Consejo tendrá como su primer artículo que “el Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.

