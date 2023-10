Hasta hace algunos meses, la reforma previsional acaparaba la discusión política, entre negociaciones y declaraciones de los parlamentarios y el gobierno. Si bien es uno de los principales proyectos que el Presidente Gabriel Boric quiere sacar adelante durante su mandato, hoy está en pausa y todo indica que el Ejecutivo la ha puesto en el congelador por un rato largo.

Después de las Fiestas Patrias ocurrió la última actividad pública por la reforma previsional, cuando la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, realizó una gira en la zona norte del país llamada “mejores pensiones para Chile”, lo que desató la arremetida de la oposición, quienes acusaron a la secretaria de Estado de “despilfarro de recursos públicos” y promover un proyecto que aún no es ley.

Desde entonces no ha habido más convocatorias del gobierno sobre el proyecto, con excepción de una ocurrida a inicios de octubre, cuando la bancada de diputados PPD e independientes entregaron una propuesta previsional a la ministra Jara.

Y los plazos legislativos tampoco se han cumplido. Pese a que la titular del Trabajo aseguró a inicios de septiembre que ingresarían las indicaciones del proyecto a fines de ese mes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, con el objetivo de despachar el proyecto de la Cámara de Diputados entre octubre y mediados de noviembre. Pero eso ya no ocurrió.

Y algo más reciente: el Presidente Boric dijo hace un par de días que espera que en las próximas semanas se ingresen las indicaciones a la reforma de pensiones, y que aspira a lograr un amplio acuerdo en esta materia. Ese plazo tampoco se cumplirá.

Nadie lo ha dicho públicamente, pero la decisión del gobierno ahora es esperar hasta después del plebiscito constitucional del 17 de diciembre para reactivar la reforma previsional, según confirman distintas fuentes del Ejecutivo. Desde la administración Boric estiman que si se rechaza la propuesta de nueva Constitución, puede tomar fuerza la reforma de pensiones. En cambio, si se aprueba el texto, se complejizaría la tramitación política.

Si bien desde la oposición nadie reafirma en on ese punto, en reserva sí señalan que una aprobación de la nueva Carta Magna no le juega políticamente a favor al gobierno; y en el caso contrario, creen que saldría ganando.

El senador Rodrigo Galilea, presidente de RN, sostiene: “En mi opinión, la fuerza o no fuerza de una posible reforma previsional depende de la calidad de las propuestas y no de la aprobación de una nueva Constitución”. El diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano, comenta que “los chilenos quieren ser dueños de sus ahorros, pero es difícil creer que este gobierno aspire a lo mismo, y las personas lo saben. La pérdida de fuerza de la reforma previsional es producto de este mal gobierno, independiente de si se aprueba o no la Constitución”.

Pero hay un ingrediente adicional que el gobierno está considerando de aprobarse la nueva Constitución, y es respecto del contenido del texto que se votará en diciembre. Lo que dice el borrador sobre el derecho de seguridad social ya está listo y no sufrirá nuevos cambios, dado que la Comisión Experta no hizo observaciones en ese apartado. A juicio de algunos constitucionalistas, lo aprobado en este tema por el Consejo Constitucional pone en duda que se pueda destinar cotización de pensiones para solidaridad, que es lo que busca hacer el gobierno al menos con cuatro puntos de los seis extras que incluye el proyecto, pero no hay una única visión en la materia.

Según la primera mirada que le ha dado el Ejecutivo al contenido del anteproyecto, estiman que no hay obstáculos para seguir adelante con su reforma. Así, de aprobarse la nueva Constitución, ven que el gran nudo podría estar más bien en lo político. Desde la derecha adelantan que insistirán con más fuerza, en caso de aprobarse el nuevo texto, en que la solidaridad debe hacerse con impuestos generales y no con cotizaciones.