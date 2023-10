El proceso constituyente esta semana entrará en su recta final. Los integrantes del Consejo Constitucional y Comisión Experta enfrentarán la última fase para hacer cambios al borrador de nueva Constitución.

Durante esta jornada, los consejeros votarán las enmiendas propuestas por la Comisión Experta. Todo lo que no se apruebe por 30 votos o se rechace por 33, pasará a una instancia mixta encargada de zanjar las materias pendientes, entre las cuales estarán la norma de objeción de conciencia personal e institucional y la del fin del pago de las contribuciones a la primera vivienda.

En este contexto, el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, apuntó que el texto que está siendo redactado entre comisionados y consejeros es “razonable” para que la ciudadanía “se sienta tranquila aprobando”.

“Por lo menos me parece que es un texto perfectamente razonable en sus contenidos”, dijo el parlamentario en entrevista con Radio Infinita, agregando que “a las constituciones no se les puede pedir lo que no son”.

En ese sentido, Galilea sostuvo que “todo lo que son las reglas del juego de un país democrático, la separación de poderes, cómo interactúan entre ellos, qué organismos van a ser autónomos, qué libertades, derechos y obligaciones están particularmente protegidas en la Constitución, cuáles son las materias de ley, cómo se hace una ley, yo creo que estamos frente a una Constitución que es razonable”.

“Creo que es un avance respecto de la que actualmente tenemos, y, por tanto, en principio, yo creo que tiene todos los elementos necesarios para que la ciudadanía se sienta tranquila aprobando”, manifestó.

Galilea señaló que “en la medida que se logren comunicar los aspectos positivos a la ciudadanía, la sensación de que esto debiera ser aprobado debería ir tomando fuerza”.

Es que a juicio del timonel de RN, “esto va más allá de posturas políticas”, y que al imponerse la opción “A favor” “el país lograría cerrar el capítulo constitucional de una vez por todas”.

/psg