Las creación de un fondo para pérdidas y daños en la COP27 en Egipto marcó un hito histórico para los países más vulnerables, sin embargo, otros temas quedaron pendientes. Si bien la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático debía terminar el viernes 18 de noviembre, las negociaciones se extendieron hasta la madrugada del domingo, debido a un punto en particular: la mención a los combustibles fósiles en el texto final.

Según el último informe del IPCC, el carbón, el petróleo y el gas fueron responsables del 64% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2019. Sin embargo, el texto final no hace mención a cómo reducir progresivamente estos combustibles fósiles. El año anterior, en Glasgow, los países de comprometieron a disminuir el uso del carbón y eliminar los subsidios a estos contaminantes, no obstante, este año, las conversaciones en Sharm el-Sheij no avanzaron al siguiente paso.

Aunque sí hubo un intento de que el texto final aludiera a la eliminación gradual de todos los combustibles fósiles, pues una alianza de más de 80 países –que incluía a Chile– impulsó que este punto estuviera presente en el texto de cierre, esto no se produjo tras la oposición de países que extraen petróleo y gas, como Arabia Saudita, Irán y Rusia.

El asesor en políticas ambientales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Enrique Maurtua Konstantinidis, expresó a El Mostrador que de alguna forma el logro del fondo para pérdidas y daños fue a costa de menos avances principalmente en mitigación.

“De alguna forma eso fue la moneda de cambio para poder conseguir este hito histórico del fondo para daños y pérdidas. Cuando uno mira todos los temas de negociación, muchos salieron flojos, modestos o relativamente sin mucha trascendencia”, sostuvo Maurtua Konstantinidis.

Es más, el líder de las negociaciones de Arabia Saudita, Albara Tawfiq, dijo en el plenario que la convención “tiene que referirse a las emisiones y no al origen de las emisiones”.