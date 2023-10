Con el Presidente Gabriel Boric y la vocera Camila Vallejo de gira en China, el Gobierno deberá hacer frente esta semana a una fecha incómoda: un nuevo aniversario del 18 de octubre.

La efeméride divide al oficialismo, pues mientras en el Socialismo Democrático han hecho un mea culpa por no condenar en su momento los hechos de violencia de 2019, otros sectores del FA y el PC siguen justificándolos.

Este año, sin embargo, la conmemoración tiene un componente adicional. El aniversario coincide con el inicio de los Juegos Panamericanos, evento que tendrá los ojos de la comunidad internacional puestos en nuestro país.

Bellolio: «No quieren que les quede la embarrada a dos días de empezar los panamericanos»

«Son hijos del estallido, pero al mismo tiempo no quieren que les quede la embarrada a dos días de empezar los Panamericanos, con prensa internacional en todas partes, que les quede la embarrada de nuevo y no sepan qué hacer en plazas y alrededores» sostuvo el ex ministro Jaime Bellolio, respecto al rol del Gobierno en esta fecha, en una nueva edición del podcast Política para Adultos.

En la misma línea, el analista político Pepe Auth enfatizó que si bien «ellos partieron de ser hijos», ahora «pasaron a ser padres, porque están a cargo del boliche».

Y agregó: «Van a tener que comportarse como padres, y el padre lo que hace es evitar la destrucción del inmueble, van a tener que reprimir, van a tener que acordonar, van a tener que ordenar, porque evidentemente, un desborde a un par de días del inicio de los Panamericanos…«.

De hecho, según está previsto en la agenda, se espera que el Mandatario y la comitiva arriben este jueves a Chile, para trasladarse directamente a la inauguración de los juegos. La ausencia del Presidente y la vocera Camila Vallejo ha despertado suspicacias en algunos sectores de izquierda que ven un intento del Gobierno por pasar por alto el aniversario.

Sin embargo, se espera que el tema se tome al menos el debate en el Congreso, donde oficialismo y oposición podrían enfrenten posiciones respecto a lo que ocurrió en esa fecha. «La estela del octubrismo es más bien negativa, particularmente para esas personas de clase media que vieron interrumpidas sus certezas, no solamente en el ámbito de su transporte, su pega, sino que también de esa proyección que tenían antes», dijo Bellolio.

Auth y Consejo Constitucional: «El resultado va a ser más estrecho»

En materia constitucional, Auth y Bellolio abordaron el plebiscito que deberá enfrentar la propuesta de texto constitucional el próximo 17 de diciembre, y el difícil panorama que enfrenta el «A Favor».

«El resultado va a ser más estrecho de lo que dicen las cifras. Y si se llega a dar vuelta, va a ser todavía más estrecho», dijo Auth.

En este sentido, agregó que «mi desesperanza es que (el proceso) no se va a resolver como yo esperaba se resolviera. Es decir, con un verdadero consenso, con una maciza y mayoritaria votación, de manera que reemplazáramos una constitución cuyo principal problema no es el texto, sino que el contexto, es decir, la falta de credibilidad en ella… estamos cerca de chocar con el iceberg».

Tanto Auth como Bellolio, sin embargo, concordaron en que si las fuerzas que apoyan el texto quieren revertir el resultado, tiene que haber una campaña ciudadana, dado que parte importante del rechazo del proceso sería un rechazo a la clase política.

«Esto no puede ser la campaña de la política, porque no va a funcionar, te van a cambiar el canal, no te van a escuchar esa parte», dijo Bellolio.

Con todo, el ex ministro dijo que los esfuerzos de la oposición deben estar primero en convencer al votante del propio sector: «Hay todavía un 37% según Criteria y un 34% según UDD, de personas que se autoidentifican dentro de la centro-derecha y la derecha, que están diciendo que votan rechazo».

