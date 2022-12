La comuna de Vitacura ocupa el tercer puesto en el ranking de los barrios más caros de Latinoamérica por metro cuadrado (m2) en 2022, alcanzando en promedio los US$ 3.570 (UF 97) por metro cuadrado en venta, según un listado elaborado por los portales de búsquedas de inmuebles Trovit y Properati.

En el listado se calcula y compara el precio del m2 en venta en las zonas más exclusivas de 20 ciudades de la región.

Al comparar con 2021, en Vitacura el precio por m2 en dólares disminuyó un 19%. La misma comparación realizada en unidades de fomento (UF) registra que el precio disminuyó 7%.

“La diferencia entre la variación del precio en dólares y en UF se debe a la devaluación de la divisa local, la inflación y la regulación de tasas de interés. Por lo tanto, los precios de las viviendas en Vitacura siguen una tendencia decreciente que responde a los efectos de la combinación de los indicadores macroeconómicos”, refiere el informe.

SEIS PAÍSES CONFORMAN LOS PRIMEROS DIEZ LUGARES

El barrio porteño de Puerto Madero, en Buenos Aires, sigue siendo el barrio más caro de Latinoamérica con un precio promedio de US$ 5.921 por m2. La zona porteña ha liderado el ranking en los últimos cinco años. El barrio bonaerense presenta una caída del 1% respecto al año anterior.

Completan el podio del ranking Ipanema (Río de Janeiro, Brasil), con un valor promedio de US$ 4.028 por m2, y Vitacura. Le siguen la zona de Del Valle (Zona Metropolitana de Monterrey, México), con US$ 3.566 por m2 y Vila Nova Conceição (Sao Paulo, Brasil), con US$ 3.404 por m2.

El Top 10 lo cierran barrios ubicados en Montevideo, Guadalajara, Ciudad de México, Rosario y Ciudad de Panamá.

