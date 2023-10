Hoy se cumplen cuatro años desde el 18 de octubre de 2019, día en el que comenzó el llamado “estallido social”, marcado por jornadas de violencia, saqueos, incendios, la destrucción del metro y manifestaciones masivas.

En Mirada Líbero conversamos sobre las horas clave que se vivieron en La Moneda en aquel día junto a la ex ministra de Desarrollo Social y ex intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, quien aseguró que “fue una jornada que probablemente todos los que la vivimos desde algún rol de protagonista no olvidaremos jamás. Yo creo que son las horas más duras que me tocó vivir”.

A juicio de la ex autoridad, “hubo un sector que vio en esto una oportunidad de impedir que el gobierno democráticamente electo terminara su mandato, para terminar con el gobierno del Presidente Piñera anticipadamente o agarrar fuerzas políticas para poder finalmente terminar llegando a ganar una elección en los próximos años”.

En esta línea, llamó a una reflexión, tal como se hizo para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. “Una de las reflexiones y uno de los esfuerzos que tenemos que hacer como país, es que la violencia nunca va a ser el camino y que no puede haber ninguna excusa que permita validarla o romantizarla. Soy una convencida de que no hay nada que celebrar, y ojalá uno se pudiera encontrar con una izquierda que finalmente tuviera la oportunidad de reconocer que en esos momentos, en esos días difíciles, muchos de ellos no estuvieron a la altura de lo que se esperaba para una democracia. Y que ninguno de nosotros puede estar disponible, esté gobernando el que esté, a validar un proceso como el que se dio”, afirmó.

Asimismo, Rubilar señaló que espera que el gobierno no desaproveche la oportunidad de condenar la violencia transversalmente. No obstante, la ex intendenta sostuvo que “a veces uno nota que a este gobierno le cuesta eso y uno se pregunta por qué, porque las democracias se sustentan en las condenas sin tapujos a la violencia, venga de donde venga, esté gobernando el que esté gobernando”.

Rubilar: “Hasta el día de hoy sigue habiendo algunos que creen que la violencia es el camino”

Desde el rechazo al texto constitucional que propuso la Convención Constitucional en septiembre de 2022, el llamado “octubrismo” recibió un duro golpe. Para la exministra de Desarrollo Social, esta idea “ha ido perdiendo fuerza y es cosa de ver las encuestas. Hoy día la valoración del 18 de octubre o la valoración de la violencia ha ido en disminución. Los que en algún momento pensaron que este era un camino legítimo ha ido disminuyendo. Sin embargo, advirtió que “siguen ahí, sigue un porcentaje no menor y un porcentaje bien parecido a esta aprobación a todo evento que tiene el gobierno del Presidente Boric, bien parecido también al porcentaje que le dio la primera vuelta al Presidente Boric”.

De esta manera, Rubilar manifestó que el problema es “que todavía tenemos algunos que creen que la violencia es el camino, que lo siguen planteando hasta el día de hoy, y otros que lamentablemente mantenemos este octubre vivo desde el dolor de no haber sido capaces todavía de ponernos de acuerdo para resolver esas angustias como son una mejor salud, una mejor educación, una mejor pensión, un país que realmente nos incluya a todos”.

“Hay algunos a los que les conviene electoralmente ocupar este día para que nos sintamos divididos, que ojalá sigamos separados, porque les mantiene un relato electoral. Y eso es muy duro. Muchos no quieren hacer ni un esfuerzo y uno lo ve en las votaciones del proceso constitucional. Uno ve una izquierda hegemónica donde no hay matices, donde no aparecen los grises, donde estamos en la ley del todo-nada. Yo, lamentablemente, creo que hay un sector político que quiere seguir teniéndonos divididos y que espera el día siguiente, que si lamentablemente rechaza o gana el en contra después del 17 de diciembre, empezar un nuevo proceso constitucional que ojalá vuelva a parecerse al que vivimos el año pasado”, sostuvo.

Rubilar: “Es indudable que algunos pensaron que a través de la violencia podían sacar al Presidente”

En su relato sobre lo que ocurrió ese 18 de octubre y los días posteriores, donde la violencia no cesaba, Rubilar admitió que “sin lugar a dudas fue una violencia que sobrepasó. A todos los que dicen que habrían hecho cosas diferentes o cuestionan lo que hicimos, les pregunto ¿qué habrían hecho ellos en nuestros zapatos? Porque había que estar ahí para vivir la violencia inusitada, que además no tenía contrapesos, que no tenía una oposición que fuera capaz de decir que esto era condenable a todo evento”.

“Yo el 18 de octubre, en la madrugada del 19, llegué a La Moneda. Había estado en la Intendencia Metropolitana y me tocó ver efectivamente a diferentes figuras del gobierno en esa noche o madrugada del 19, muy alicaídos, muy golpeados, sin saber mucho qué hacer. Y un Presidente muy entero, con mucha convicción. Él mantuvo la entereza y eso es real”, recordó.

Sobre lo ocurrido el 15 de noviembre con el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución entre la mayoría de los partidos políticos -salvo el PC y algunas tiendas del FA-, Rubilar indicó que “muchos de nuestros adeptos fueron los más críticos con la decisión de la salida institucional que tomamos el 15 de noviembre. Pero yo no tengo ninguna duda de que esa fue la mejor decisión que pudimos tomar”.

En este sentido, volvió a criticar a la oposición y aseguró que “es indudable, pero indudable, que algunos pensaron que a través de la violencia podían sacar a un Presidente democráticamente electo antes del término de su mandato. Eso es indudable. Nosotros creemos en la democracia, en aquella que entrega la banda presidencial cada cuatro años después de elecciones democráticamente libres e informadas. Y espero, de verdad, que veamos hoy día que todos los partidos políticos reconocen que este es el camino para que este país siga siendo el país grande del que nos enorgullecemos. Porque no queremos que vuelvan a coquetear algunos partidos políticos, algunos movimientos, con la violencia. Porque ese coqueteo cuesta caro”.

