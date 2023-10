Tras haber retrasado varios meses su regreso a los escenarios debido a una enfermedad que puso en riesgo su vida, Madonna finalmente comenzó su gira con la que celebra 40 años dentro de la industria musical. Madonna se presentó en la Arena 02 de Londres donde a lo largo de poco más de 2 horas, interpretó sus más grandes éxitos y varios temas que llevaba más de 20 años sin interpretar en vivo, tal es el caso de Justify My Love, Bad Girl y Rain.

Sin embargo, Madonna también es famosa por su activismo, y durante la presentación, esto salió a relucir con un mensaje en apoyo a las víctimas dela guerra en Israel, el cual ha generado más de 2000 muertes.

“Me rompe el corazón ver lo que está ocurriendo en Israel y Palestina. Me rompe el corazón ver sufrir a los niños, a los adolescentes, a los ancianos. Todo ello me rompe el corazón, ¿de acuerdo? Estoy segura de que están de acuerdo. Aunque se nos rompa el corazón, no se nos puede romper el espíritu. ¿Están conmigo?”, Comenzó Madonna su emotivo mensaje. La cantante de 65 años continuó con una invitación a sus fanáticos a hacer un cambio en el mundo con sus acciones diarias.

”Mucha gente dice: ‘Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Sólo soy una persona’. Te sientes desesperado. Te sientes impotente. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. En primer lugar, podemos decir: ‘Yo puedo marcar la diferencia, porque yo, individualmente, puedo traer luz al mundo con mis acciones, con mis palabras, todos los días’”.

/gap