El “Warrenverso”, o la saga de películas “The Conjuring”, ofrecen una mirada fascinante a la psique colectiva. Basada en las vidas de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, la franquicia exige que los espectadores inviertan en una cosmovisión gobernada por el dogma cristiano, donde el bien piadoso debe luchar contra el mal satánico. Y esta semana se ha estrenado “Expediente Warren: Obligado por el demonio (The Conjuring: The Devil Made Me Do It)”, octava entrega de la franquicia y la secuela de The Conjuring (2013) y The Conjuring 2 (2016), la cual es, con mucho, la entrega más aterradora y mejor construida de la saga.

“Obligado por el demonio” dirigida por Michael Chaves (La maldición de La Llorona), , comienza con un exorcismo hábilmente estilizado. La niebla espesa presenta una serie de tomas angulares e imponentes mientras Ed (Patrick Wilson) y Lorraine (Vera Farmiga) trabajan para liberar a un niño de 8 años de la posesión demoníaca. La mezcla de los efectos de sonido y una banda sonora mantienen hacen que se perciba un ambiente tenso en todo momento. La tercera entrega de “The Conjuring” es una obra de ficción excelentemente aterradora. Sin embargo detrás de esta película se oculta una verdad muy poco conocida. Y es que la casa real de “Expediente Warren” continúa embrujada.

La actividad paranormal continúa

Cuando estás viendo una película de terror, puedes estar tranquilo sabiendo que no es real. Pero para una familia que compró la casa real de “The Conjuring”, simplemente ese no es el ese no es el caso. Madison Heinzen ha conseguido un gran número de seguidores en TikTok, gracias a sus videos de la casa de Harrisville, Rhode Island, el lugar real donde ocurrieron los incidentes sobrenaturales de la primera entrega de Expediente Warren.

La casa de Heinzen, que sus padres compraron en 2019, ha documentado todo tipo de actividad paranormal. También ha sido testigo de sucesos inexplicables mientras vivía allí y, en un incidente en particular, afirma haber visto un fantasma.

“Esto sucedió el año pasado cuando estaba en la cocina”, explica Heinzen. “Estaba cenando sola y vi a alguien correr a mi lado. Lo vi por el rabillo izquierdo del ojo, y todo lo que observé fue un velo y una falda y simplemente se desvaneció en el aire. Todo esto había sucedido en un lapso de tres segundos, y me quedé allí sentada con total incredulidad sin saber qué hacer después”.

Heinzen continúa explicando que cuando les contó lo sucedido a sus padres lo que presenció, ellos le hicieron saber que otras personas han afirmado “verla también”, describiendo el espíritu como una mujer con un vestido de novia. Los padres de Heinzen, Corey y Jennifer, son investigadores paranormales y compraron la casa de cuatro dormitorios y dos baños por 439.000 dólares como parte de la “historia paranormal”.

Construida en 1736, la propiedad, anteriormente conocida como Old Arnold Estate, está situada en un terreno de 33 hectáreas. Corey dijo al periódico local Sun Journal que habían sido testigos de puertas abriéndose, pasos y golpes cuando se mudaron por primera vez, y agregó que le costó quedarse en la casa.

“No tengo la sensación de nada malo, pero está muy ocupado”, dijo Corey. “Se nota que están sucediendo muchas cosas”.

“Expediente Warren: The Conjuring” se basa en los relatos de la vida real de la familia Perron, que vivía en la casa de Rhode Island. Carolyn y Roger Perron, junto con sus cinco hijas, se mudaron a la casa durante la década de 1970, donde informaron por primera vez de eventos pequeños pero inexplicables dentro de la propiedad. Andrea Perron, la hija mayor, reveló en ese momento que el propietario no les reveló la atroz historia de la vivienda, que incluía violación, asesinato y suicidio, y solo le dijo a la familia con una advertencia cuando les entregó las llaves: “Dejar las luces encendidas por la noche”.

No pasó mucho tiempo antes de que estos eventos se intensificaran, como temblores en la cama por la mañana, olores a carne podrida, una escoba moviéndose de un lugar a otro y pequeñas pilas de tierra que aparecerían después de barrer la cocina. La película dirigida por James Wan en 2013, está protagonizada por Ron Livingston como el padre, Roger Perron, y Lili Taylor como su mujer, Carolyn Perron. Los investigadores Ed y Lorraine Warren (interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga) intentan ayudar a la familia atormentada por los espíritus de la casa.

Y el pasado año, The Dark Zone, una nueva comunidad en Internet especializada en lo paranormal, emitió durante toda una semana en la casa junto con Corey y Jennifer Heinzen. La emisión fue una oportunidad única de interactuar con la familia Heinzen en tiempo real y actuar como “cazadores de fantasmas” virtuales. Además, mientras se emitía el directo, los usuarios informaron a la familia de actividad extraña que vieron en la casa. También hay que añadir que Norma Sutcliffe, propietaria hasta 2019, vivió en la casa durante 20 años sin incidentes demoníacos. Dijo a los medios que el único “infierno viviente” que experimentó no fue por fantasmas, sino por la ola de intrusos que destrozaron su casa después del estreno de la película The Conjuring. Sin embargo, puede ser que Sutcliffe solo intentara evitar una denuncia ya que desde hace años los vendedores tienen que informar a los compradores de cualquier actividad paranormal.

Por ejemplo, en el estado de Nueva York , los tribunales anularán la venta de una casa si el vendedor crea y perpetúa la reputación de que la casa está embrujada y luego se aprovecha injustamente de la ignorancia del comprador sobre la fama fantasmal de la casa. Por ejemplo, si invita a los cazadores de fantasmas de la televisión a la casa y luego la vende a un comprador que desconoce los sucesos, un tribunal podría hacer que la venta quede invalidada.

