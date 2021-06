¿Aún no le compras un regalo a tu papá? Pues bien, si crees que le gustan las cosas tecnológicas o quieres sumarlo a este mundillo electrónico acá te dejamos algunas ideas. No importa si le gusta jugar videojuegos, o escuchar música, incluso para descansar siempre hay algún elemento tecnológico que le puede servir.

¿Aún no le compras un regalo a tu papá? Pues bien, si crees que le gustan las cosas tecnológicas o quieres sumarlo a este mundillo electrónico acá te dejamos algunas ideas. No importa si le gusta jugar videojuegos, o escuchar música, incluso para descansar siempre hay algún elemento tecnológico que le puede servir.

¡A vitrinear!

Apple

Ipad 6

Este pequeño gigante está de vuelta. Ahora es compatible con Apple Pencil, por lo que si tu papá es diseñador o simplemente ama dibujar, será un gran regalo. También es útil para tomar notas, modificar fotografías y más. El realismo que logra Pencil sobre la pantalla de verdad es comparable a cualquier tipo de lápiz. La batería tiene una increíble duración.

Fitbit

Fitbit Ionic

Fitbit Ionic ofrece las últimas características de ejercicio y salud, guía personalizada, funcionalidades inteligentes y opciones de estilo, perfectas para el fan del ejercicio o corredor de maratones. Si tu papá es deportista, este es el regalo tech ideal.

Philips Hue

Si tu papá solo quiere llegar a descansar a su casa, estas ampolletas inteligentes evitarán que se tenga que volver a poner de pie. Puedes apagar y encender las luces desde el smartphone e incluso poner modos de iluminación especial como “concentración” o “relajación”. Punto extra, hay aplicaciones que permiten sincronizarla con las películas que están viendo y así alcanzar una experiencia única.

Phillips

WD

My Passport para Mac

Películas, fotos de las vacaciones, documentos. Nunca se tiene suficiente espacio en el computador. Si tu padre es usuario de Mac, a veces puede ser difícil encontrar un disco duro compatible. WD sacó una versión de su “My Passport” para Mac, con lo que tu papá podrá tener todos sus archivos a mano.

Entel

Es un parlante todo terreno, ideal para los papás que disfrutan de actividades outdoor, camping y parrilla. Aunque también puede utilizarlo en la ducha. ¿Cómo? Es resistente al agua, polvo y nieve, y además flota. Su batería dura 10 horas y controla la música, incluso, a 30 metros de distancia. ¡Ojo! Que en la web de Entel está con rebaja.

Nintendo Switch

Nintendo

Si tu papá es videojugador, esta es una propuesta que podrá disfrutar solo o contigo. La consola convertible de Nintendo permite jugar en modo portátil o conectado al televisor. Además, los recientes anuncios de E3 suma varios clásicos al catálogo como “Super Smash Bros.” y un nuevo “Mario Party”. Por mientras, puedes complementar el regalo con “Mario Kart” o el mejor juego del 2017: “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

Razer

Razer Kraken Pro v2

Continuando con los papás jugadores, si le gusta más el juego en PC sin duda agradecerá un buen par de audífonos. Demás está decir que éste es un regalo mutuos que no sólo lo acompañará a la hora de jugar, sino que también cuando quiera escuchar música con unos bajos increíbles mientras trabaja. Estos Kraken además tienen la ventaja de “esconder” el micrófono de manera plegable, simulando una serpiente.

Audífonos LSTN Troubadour

Divoom

Disponibles en tono “Cherry” y “Ébano” estos audífonos no sólo suenan increíbles, sino que también son hermosos. Combinarán tanto con una vestimenta formal como casual, ideales para acompañar a tu papá todo el día. Están disponibles en las tiendas de Divoom.

Parlante Tivoo

Divoom

Si tu papá vivió en la década de los 80’s y 90’s recordará a los antiguos televisores: con perillas, robustos y redondos. Bueno, ese estilo está de regreso pero ahora en un tamaño reducido y cómo parlante. Este entretenido y curioso parlante permite además dibujar en “pixel art” un accesorio que alimenta el ocio, ideal para la oficina de papá.

Huawei Smart Scale

Huawei

Si tu papá se siente culpable de comer demasiado o tienes pensado hacerle un almuerzo gigante para el día del padre, este regalo puede convertirse en el complemento perfecto. Se trata de una pesa inteligente. No mide sólo el peso, sino que también la grasa corporal y otros aspectos. Además, permite guardar la información en perfiles para hacer un seguimiento.