En un periodo en que ceñirse a las medidas sanitarias sigue siendo crucial para frenar el avance de la pandemia, las figuras reconocibles irrumpen como buenos aliados para instituciones y gobiernos. Lionel Messi, Robert De Niro y Billie Eilish son algunas de las estrellas que durante el último año han participado de distintas maneras en la prevención del Covid.

Brasil, que ya supera los 12 millones de casos, los 300 mil fallecidos y mantiene colapsada su red de salud, vive sus días más críticos desde el inicio de la enfermedad, despertando la máxima preocupación en diversas personalidades. Es en ese contexto que la cantante brasileña Xuxa lanzó una controversial campaña con la que perseguía concientizar sobre los peligros del Covid-19.

“Hola, mi nombre es Xuxa Meneghel, y yo salí a encontrarme con amigas en la playa. Después volví a casa, estaba mi mamá, la abracé y la besé, ahí fue que ella se contagió de Covid. Yo maté a mi madre”, relata la cantante en un video que subió a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 11 millones de seguidores.

Conmovida, la artista de 58 años continúa: “Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres son ficticios, pero esto ocurre todos los días, a todas horas. La gente no es un número, tenemos nombres. Quédate en casa, usa mascarilla y alcohol en gel”.

“Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concientizar a la población para que se tome este momento en serio. Luchar contra la banalización, el negacionismo y la negligencia”, escribió junto al video.

La cantante en ningún momento explicitó que su mamá, Alda Flores da Rocha Meneghel, falleció en mayo de 2018 a los 81 años, luego de padecer por años el mal de Parkinson.

Durante el fin de semana la exfigura de El show de Xuxa fue foco de otra polémica, después de que en una transmisión en vivo de Instagram sugiriera que se utilizara a los presos de Brasil y no a los animales para testear vacunas contra el Covid.

“Si ya está probado que son personas que van a vivir 60 años en prisión, 50 años en prisión, y van a morir allí, yo creo que podrían usar un poco de su vida para ayudar a algunas personas”, planteó. Tras ser criticada, la artista compartió un nuevo video en sus redes para disculparse, asumiendo que “utilicé palabras que no debí haber usado”.

/psg