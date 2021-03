La tarde del jueves 18, Cristóbal Paulsen—hermano mayor del diputado RN Diego Paulsen— estaba en el fundo Santa Ema cuando una treintena de encapuchados llegó al aserradero del predio. En entrevista con Ex-Ante, el ingeniero comercial de 38 años y padre de cinco hijos relató cómo fue encañonado y partió un incendio que quemó 684 hectáreas de La Araucanía.

El incendio del jueves que quemó 684 hectáreas de pastizales, pino eucalipto y desechos agrícolas en la región, aunque de origen violento, no fue el último. El sábado 20 de marzo se inició otro foco que quemó 80 de las 250 hectáreas del fundo Santa Ema, y que sólo lograron controlar el lunes 21. “En vez de producir la tierra o acarrear madera, uno pierde gran parte del tiempo en preocuparse de cómo defenderse”, dijo al teléfono.

¿El del jueves fue el primer ataque al fundo?

En 2009 hubo una toma de una comunidad aledaña al campo, que quiso reivindicarlo. Fue una toma más bien pacífica, que duró tres o cuatro horas. Llegó Fuerzas Especiales y los desalojó. Después de eso, en 2014, hubo una seguidilla de atentados y quemaron más de mil hectáreas en el campo de mi familia. Y así se han ido sumando camiones, camionetas, máquinas, excavadoras quemadas…

¿Hubo detenidos en alguno de esos casos?

Ninguno. La fiscalía nos pone resguardo por un par de meses, mientras se terminan las faenas, y después eso se acaba y de vuelta a lo mismo.

¿Cómo fue el ataque del jueves de la semana pasada?

La semana pasada, a las cuatro de la tarde, llegaron alrededor de 30 personas en tres camionetas, o 25, no sé el número exacto, porque no los conté. Entraron al aserradero, pusieron banderas afuera, lienzos, y se fueron quemando por toda la orilla del camino público, seis kilómetros hacia Allinco.

¿Sospecha quiénes pudo haber sido?

Eran personas encapuchadas y yo no puedo saber quiénes están detrás de la capucha.

¿Estaban armados?

Por supuesto, si de hecho nos encañonaron.

¿Qué tipo de armas tenían?

Tenían ametralladores Uzi y AK, no me acuerdo del modelo.

¿Le llamó la atención que tuvieran armamento de guerra?

Si eso ya no llama la atención. El 6 de enero encapuchados llegaron a una faena forestal aquí en Galvarino, se metieron al predio y atacaron con metralletas a los choferes. Quemaron maquinaria: cinco camiones, una grúa, una excavadora y skidders, uno de los cuales era mío.

¿Qué le dijeron durante el ataque del jueves?

Es que no utilizaron ninguna palabra. Llegué al punto donde vi el fuego y me encuentro con ellos. Les digo: ‘cabros, no hagan tonteras, no hagan leseras’, y me encañonaron. Prendieron fuego a diestra y siniestra y se fueron (…). Duró 10 minutos.

¿Pensó que lo iban a matar?

Yo sabía que era un nuevo ataque incendiario. Creo que es el ataque número 17 en los años que llevo acá trabajando, y ése es el punto (…). Pensé: si me matan crean un mártir y no les conviene. En el fondo lo que quieren es hacer ruido o causar temor.

¿Había carabineros o militares cerca?

Esto queda a un kilómetro de Galvarino, está al lado, y se fueron quemando por todo el camino. De hecho, Carabineros se encontró con ellos de vuelta, por el mismo camino, e hicieron tiras la camioneta de Carabineros. La rompieron con piedrazos y palos. Después llegaron Fuerzas Especiales y los militares.

¿Qué opina de que ocurran estos ataquen tan cerca de Galvarino, donde viven 13 mil personas?

La impresión que me llevo de esto es que, netamente, aquí falta mucha más dotación en la zona, faltan más atribuciones para carabineros y los militares, porque en el fondo, si te pones en el lugar de los carabineros, ellos van a arriesgar su vida por proteger esto y no tienen ningún respaldo.

¿A qué respaldo se refiere?

A ningún respaldo político. Si un carabinero, por defendernos a nosotros, o defenderse a sí mismo, mata a alguno de estos hombres o le pega un balazo, salta inmediatamente el Instituto de Derechos Humanos, salta todo el cuento que se monta.

Su hermano dijo que había una inacción de Carabineros…

Yo creo que Carabineros quieren hacer su pega, pero tienen miedo porque tienen familia y porque, pase lo que pase, va a ser culpable el carabinero o el militar y los van a dar de baja, como ha pasado en otros casos (…). Y dos carabineros pueden tener la mejor voluntad del mundo de defenderme, pero contra un grupo armado en que llegan 30 o 10 personas, y con mejor o mayor poder de fuego, quedan en desigualdad.

Viviendo en la zona, ¿cree que la solución sea declarar estado de sitio como han pedido parlamentarios de Chile Vamos?

No manejo bien las implicancias del estado de sitio, pero creo que en el fondo aquí hay que hacer algo urgente por La Araucanía, para lo cual se necesita un acuerdo político de todos los parlamentarios de la zona. Hay que hacer un acuerdo nacional porque yo veo que mi hermano lucha en el Congreso, pero no lo pescan con el tema. Yo trato de ponerme en los pantalones de Sebastián Piñera y este debe ser el problema 1.580; no es su prioridad.

¿Qué piensa del cambio de delegado presidencial en la zona?

Acá debiera haber un general en retiro que conozca cómo funciona la zona, cómo funcionan las policías, qué atribuciones tienen, porque estamos en una zona de conflicto. Pero hay que ser súper enfático en separar a los grupos terroristas de los mapuche, porque conmigo trabaja mucha gente mapuche y son excelentes personas. Acá se pone como escudo la causa mapuche, pero la causa mapuche es completamente diferente del terrorismo.

