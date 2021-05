El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, volvió a responder este martes a las críticas que ha realizado el Colegio Médico (Colmed) a la iniciativa del pase de movilidad que comenzará a regir a partir de mañana, y que dará mayores libertades de desplazamiento a las personas que tengan sus dos dosis y más de 14 días desde la segunda inyección.

El gremio médico fue uno de los primeros en reaccionar ante el anuncio del domingo del Presidente Sebastián Piñera, manifestando su rechazo a la medida, “considerando el elevado número de casos activos y que entrega un mensaje contradictorio a la ciudadanía”.

Por eso, tanto Bellolio como el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, salieron a defender la medida, enfatizando que “no es un chipe libre”, y aclarando que “no es que estemos dando con este pase una libertad a todos, sino que es justamente los grupos que hoy se comportan de una manera más responsable”.

“Como ha sido la tónica y particularmente esta Mesa Covid, es que las críticas se escuchan y por supuesto que se toman en consideración (…) lo que estamos avanzando acá no es lo que algunos han criticado o han querido decir que es un carnet verde, que se ha aplicado en otra partes del mundo, que significa mayores libertades. Este es un pequeño avance”, enfatizó Bellolio durante el balance por covid-19 del lunes.

La respuesta a las críticas tomó más fuerza hoy, donde planteó que la idea del pase de movilidad se pensó hacer la semana pasada, “pero sí se conversó un poco más con distintas organizaciones y otros, y entendemos y respetamos profundamente lo que han dicho las sociedades médicas y lo que ha dicho el Colegio Médico, yo en eso no quiero caer en la lógica de descalificación que caen algunos, sino que al contrario. Y me refiero a que algunas personas, sobre todo a veces del Colegio Médico, que sólo se dedican a descalificar”, dijo en conversación con Radio Infinita.

“Pero yo voy al fondo de la crítica, que es por la sanidad de las personas, y la entendemos perfectamente. Por eso es que nosotros avanzamos de manera prudencial, este es un avance de mayor libertad para aquellas personas que hayan completado todo su ciclo de vacunación, que es 14 días desde su segunda dosis, y por supuesto que también llega un momento en que tenemos que decirle a las personas que estos mayores grado de libertad tienen que asumirse con responsabilidad”, complementó.

El secretario de Estado también abordó el factor del delicado escenario epidemiológico al que apunta el Colmed y la comparación que hizo la presidenta del gremio, Izkia Siches, respecto a los permisos de vacaciones. “Hoy en día estamos en una situación que es distinta a la que estábamos, por ejemplo, cuando se entregaron los permisos de vacaciones, que también se hicieron pensando en la fatiga pandémica y en la salud mental de las personas”, remarcó.

No obstante, destacó que hoy día “hay más de 9 millones de personas que tienen al menos una dosis de vacunas, y 7,5 millones de personas que tienen dos dosis. Esa es una situación epidemiológica distinta, donde la ciencia en el mundo y en Chile nos ha mostrado que la vacuna es eficaz, pero es eficaz para reducir la probabilidad de contagiarse, sin embargo no la anula, sino que sobre todo actúa para que no se agrave la situación, y por tanto, que haya una muchísimo menor probabilidad que una persona termine en la UCI”.

