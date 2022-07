El 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial al Presidente Boric el pasado 4 de julio.

El senador PPD, Ricardo Lagos Weber, se refirió al proceso constituyente junto a Álvaro Paci.

Desde la centroizquierda existen varias voces importantes que se han manifestado a favor del Rechazo, como lo son el ex Presidente Frei y algunos políticos de la DC y del PPD.

Sobre esto, el parlamentario afirmó que “hay quienes votan Rechazo por diversas consideraciones. Algunos porque no les gustó la forma en la que se llevó a cabo el proceso. Otros porque derechamente no les gustan ciertas disposiciones del texto constitucional. Y puede haber otros que derechamente no les gustan los cambios en Chile, que no les gustan los cambios que se están proponiendo”.

“Yo soy partidario de que estos cambios hay que considerarlos. Son cambios fundamentales porque hay un cambio en el eje de la distribución de poderes en Chile. Hay una posibilidad de empezar a caminar de nuevo”, indicó.

“Hay muchas cosas que a mí no me gustan tampoco. Pero entre el balance, yo voy a apostar por el Apruebo. Para que al Apruebo le vaya bien, porque hoy día no le está yendo bien, requerimos un compromiso de todas las fuerzas del Apruebo, incluso aquellos más convencidos, de que tal vez tienen que hacer un esfuerzo y aceptar las modificaciones que se van a tener que hacer y dar esa señal antes del 4 de septiembre”, señaló.

Queda un poco más de un mes para el plebiscito, por lo que el senador PPD afirmó que durante el tiempo que queda “la idea es hablar de las bondades del texto, pero al mismo tiempo hacernos cargo de los déficits que tiene. Ese es el sentido por el que estamos haciendo este llamado con toda tranquilidad. Yo siento que desde que empezamos esto, hace dos meses hasta ahora, hemos ganado mucho terreno. Muchas de las encuestas hablan que los sectores con votos duros son minoritarios, entre los que aprueban a todo evento y rechazan a todo evento. Pero hay una franja muy amplia de chilenos que quieren una nueva Constitución, pero que hablan de reformar”.

“Algunos quieren rechazar. Yo opino que el Rechazo es un error. Creo que vamos a quedar con el poder de veto de la derecha nuevamente. Ellos dicen que van a aceptar muchas cosas que están en el nuevo texto, pero hasta ahora no se ha visto nada en concreto. Lo digo con mucho respecto porque yo trabajo con ellos todos los días. Pero la verdad es que no he visto nada sustancioso sobre la mesa para ser franco”, afirmó.

“Es muy importante lo que tendremos el 4 de septiembre. Los del Apruebo meditemos bien lo que haremos de aquí hasta entonces, viendo los peligros que tenemos. Nosotros estamos desde atrás tratando de alcanzar la punta, de acuerdo a las encuestas. Esto amerita un poco más de humildad e inteligencia hacia los chilenos que tienen duda”, aseguró.

“Todos aquellos que han votado por la centroizquierda en distintos de nuestros gobiernos, y que hoy en día tienen duda, son una prioridad para nosotros porque si algo hizo el proceso constituyente fue fracturar más a la centroizquierda que a la derecha”, finalizó.

/psg