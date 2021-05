Lucero y Manuel Mijares se presentarán nuevamente en escenario juntos después de varios años de su separación, anunciaron que esperan festejar la amistad que aún los une como familia en su concierto, el cual se celebrará dentro de dos semanas.

En su canal de YouTube, Lucero quiso adelantar a sus seguidores que podrán ver durante el tan esperado reencuentro entre su ex pareja y ella, pero también advirtió que quiere que sea una sorpresa.

La intérprete de Vete con ella dijo que el concierto Siempre Amigos es un proyecto en el que han estado trabajando ella y Mijares por mucho tiempo, pues querían hacerse un regalo por el matrimonio que los unió y su actual amistad.

La cantante se dijo emocionada del evento en streaming que será el próximo 22 de mayo (Foto: YouTube / Lucero) La cantante se dijo emocionada del evento en streaming que será el próximo 22 de mayo (Foto: YouTube / Lucero)

“Manuelito es mi amigo, es una persona a la que yo admiro, a la que respeto muchísimo, a la que quiero muchísimo y que tenemos dos hijos maravillosos, que es lo que más nos une, además de tantos recuerdos, tantos momentos, tantas buenas cosas que se pueden decir”, dijo Lucero.

Con más de 40 años de carrera y 10 de separación, Lucero y Mijares, una de las parejas de la música mexicana más queridas regresarán al escenario para demostrar que su amistad sigue vigente y su único lazo no son sus hijos, sino los buenos momentos que compartieron durante su noviazgo y matrimonio.

Ya que en redes sociales los fans del ex matrimonio se cuestionaron si este evento es para promocionar que los cantantes han decidido reiniciar su relación romántica, Lucero quiso aclarar que no es así: “No es como ‘ah, entonces algo se traman’. No, lo que pasa es que somos amigos y la amistad es valiosa, es hermosa, es generosa”.

Lucero y Mijares se casaron en 1997 y se separaron en 2011 (Foto: CUARTOSCURO) Lucero y Mijares se casaron en 1997 y se separaron en 2011 (Foto: CUARTOSCURO)

La cantante se dijo muy emocionada de poder volver a los escenarios y poder compartir un momento con Manuel Mijares frente al ojo público. Anticipó que tienen preparadas muchas sorpresas y que han estado ensayando y organizando cada segundo del evento para que sea único.

En redes sociales la ex-pareja compartió el mes pasado que volverán a compartir escenario en el evento “Siempre Amigos”, un concierto que será transmitido por la plataforma de streaming eTicket Live. Tanto Lucero como Mijares han prometido rememorar la alegría y la música que siempre los ha mantenido unidos a pesar de su divorcio.

Los cantantes, desde su separación, declararon que su amistad después de la ruptura del matrimonio fue buena. “Siempre hubo un respeto espectacular hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño y de hecho cuando nos separamos le digo ‘¿oye Lucerito no te importa que me cambie aquí al edificio de junto?’ y me dice ‘no, no es que no importe, te lo imploro’”, reveló Mijares en entrevista con Yordi Rosado.

Lucero asegura que entre Mijares y ella, después de su divorcio, no hay más que una grande amistad (Foto: Captura de pantalla YouTube) Lucero asegura que entre Mijares y ella, después de su divorcio, no hay más que una grande amistad (Foto: Captura de pantalla YouTube)

La empresa Ocesa anunció a través de su boletín que los boletos pueden adquirirse a través de la página eTicket y su call center. El concierto se llevará a cabo el 22 de mayo a las 8:30 PM y podrá presenciarse desde cualquier parte del mundo.