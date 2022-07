La mayor “celeridad” en los resultados de la investigación que se le hará a La Moneda por un eventual intervencionismo electoral, pidieron este miércoles a la Contraloría, los movimientos ciudadanos del Rechazo, así como también los partidos de la oposición que han presentado varias de las denuncias en contra el Gobierno.

Es que a menos de seis semanas del Plebiscito de salida, éstos coinciden en que se requieren prontos resultados de la indagatoria y que un fallo post elecciones “no tiene sentido.

Uno de los voceros de la “Casa Ciudadana por el Rechazo”, Claudio Salinas, valoró la decisión de Contraloría y que “por fin inicie esta investigación en torno a establecer si se están utilizando recursos y en el tiempo labor, si se está haciendo desde La Moneda campaña por el Apruebo. Esperamos que esta investigación, queda muy poco tiempo, sea lo más eficiente, acuciosa y en el menor tiempo posible para que de verdad tenga sentido, porque si los resultados van a salir con posterioridad de las elecciones no tiene mucho sentido. Por tanto, necesitamos que Contraloría coloque la mayor celeridad posible, se establezcan responsabilidades y sanciones si corresponde”.

El también director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, expresó a Emol que “hoy La Moneda más que ser la casa de todos los chilenos está siendo la casa del Apruebo y el Presidente Boric es la guaripola del Apruebo y eso no lo podemos permitir, necesitamos que sea el Presidente de todos los chilenos”.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) comentó que “valoramos que la Contraloría haya instruido una investigación profunda al intervencionismo por parte de La Moneda, pero también esperamos que las conclusiones de la investigación sean entregadas a la brevedad. Quedan poco más de 30 días de campaña y necesitamos que el Gobierno se dedique a gobernar y no a intervenir en la elección del 4 de septiembre”.

Respecto al actuar de organismo, Coloma indicó que “la Contraloría hasta ahora ha sido lenta en su reacción y esperamos que ahora emita una resolución dentro de los próximos días, porque no sacamos nada con que se informe pasado el Plebiscito. Necesitamos evitar el intervencionismo ahora y para ello la Contraloría debe actuar con máxima diligencia”.

El jefe de la banca de diputados RN, Andrés Longton, coincidió en que “esperamos que haya un pronunciamiento rápido sobre la denuncias que ya se han realizado y que este equipo investigativo realice una investigación a fondo, pero también acotado del punto de vista de los plazos, porque el Plebiscito se acaba el 4 de septiembre (…) Lo que estamos viendo es un intervencionismo con utilización del aparato del Estado para hacer campaña”, añadiendo que el “Presidente ha asumido la jefatura de la campaña del Apruebo, en vez de los problemas que estamos viendo día a día”.

Longton recordó además que “el contralor ha explicado que hay tiempos de análisis y respuesta a los distintos organismo públicos, pero hay ciertas cosas que no requieren tantos informes sino que se pueden constatar en los hechos y se pueden verificar rápidamente sin hacer tanto análisis y son los casos en que requerimos una pronta respuesta. Más allá de un tirón de orejas esperamos que se determinen las sanciones correspondientes y si es necesario enviar los antecedentes a la Fiscalía, porque se configura o se puede configurar un delito, hay que hacerlo”.

“Los tirones de oreja a las autoridades públicas les pueden importar poco, más allá del beneficio que puedan obtener haciendo campaña por el Apruebo”, acotó.

Asimismo, el jefe de la bancada de diputados Evópoli, Francisco Undurraga, precisó que “es importante que el contralor haga lo que tiene que hacer y desde ese punto de vista siempre van a ser bienvenidas las investigaciones. Ahora, el Gobierno tiene que empezar a gobernar (…) No es que que quedemos tranquilos con que el contralor o su equipo vaya hoy a La Moneda y que la ministra Vallejo le dé la bienvenida y les ofrezca todas las facilidades”.

A su juicio, “esto es mucho más profundo, hay un abuso por parte del Gobierno, solo se ha preocupado de hacer campaña ni de gobernar, no le está dando garantías democráticas a la ciudadanía”, acotando que “el Gobierno tiene que darle garantías a las personas que votan Rechazo y Apruebo”.

El diputado del Partido de Republicanos, José Meza, destacó que la presión mediática y denuncias que ejercieron, incluso contando con el apoyo de José Antonio Kast, “todo eso tuvo efecto afortunadamente, el contralor está tomando las riendas de este tema”.

No obstante, recalcó que “quedando tan pocas semanas para el Plebiscito y teniendo un Gobierno completamente desplegado en hacer campaña y no gobernar como corresponde, esperamos que esto se haga de manera eficiente y rápida, porque coordinar una investigación sobre intervencionismo y acordar sanciones si es que corresponde, después del Plebiscito no tiene ningún sentido, es una burla a la institucionalidad y un llamado abierto a que los gobiernos ejerzan intervencionismo”.

“El llamado es que La Moneda deje de hacer campaña y empiece a gobernar”, acotó Meza. El diputado compartió los reparos a la Contraloría, afirmando que “hemos sido los que más oficios y denuncias hemos presentado, y creemos que la Contraloría debe tomarse esto con la seriedad que se requiere, porque si el 5 de septiembre en la mañana concluyen que hay o no hay actos de intervencionismo no tendrá ningún efecto”.

