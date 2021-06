Alex Rodriguez parece estar pasando tiempo con su ex pareja después de su ruptura con la cantante Jennifer López, quien también volvió a ver a su ex prometido, Ben Affleck.

El deportista estuvo este sábado con Cynthia Scurtis, la mamá de sus dos hijas, en una sesión de entrenamiento que quiso hacer pública. En algunas de las fotos que compartió en Instagram les vemos con prendas negras posando en varios selfies.

También le aplicó hielo en la pierna y Alex Rodriguez aprovechó la foto del momento para sentenciar que Cynthia es la mejor mamá para sus dos hijas: Natasha y Ella.

«Cynthia es la mejor mamá del mundo para nuestras hijas… pero, ¿envolviendo en hielo?», comentó sobre una imagen en sus stories de Instagram. Juntos estuvieron casados desde 2002 hasta 2008 y fruto de su matrimonio son Natasha y Ella, de 16 y 13 años.

A pesar de que estén unidos de por vida por sus dos hijas, son muchos los cibernautas los que están sorprendidos de que el exmatrimonio esté pasando tiempo juntos por los desencuentros que han protagonizado los últimos años por la mantención de las niñas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Alex comparte una foto con su ex tras su ruptura con JLo. A principios de mayo, Cynthia y sus hijas acompañaron al exestrella de los Yankees a recibir un reconocimiento del Boys and Girls Club of America.

/gap