“No encontramos evidencia de flujo de genes entre los habitantes de la Isla de Pascua y América del Sur. Estamos muy sorprendidos de que no hayamos encontrado nada, hay mucha evidencia que parece plausible, así que estábamos convencidos de que encontraríamos evidencia directa de un contacto preeuropeo con Sudamérica, pero no estaba allí“, indicó Fehren-Schmitz.