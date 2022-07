Los comandos por el Apruebo y el Rechazo continúan desplegando sus campañas de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, donde la ciudadanía deberá decidir se acepta o no la propuesta de nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional.

Ante esto, la vocera del movimiento “Una que nos Una”, Javiera Parada, ex militante de Revolución Democrática (RD) e impulsora de Marca AC (2013), aseguró en CNN Chile que “es muy importante volver a insistir en el punto que el rechazo al texto constitucional convoca a personas de muy distinto signo político, no estamos frente a una elección por un proyecto político determinado, sino sobre un texto para una nueva Constitución”.

En ese sentido, la gestora cultural aseguró que “dentro de las personas que apoyamos la opción Rechazo hay muchísimas personas que fuimos luchadores en contra de la dictadura y que hemos trabajado durante los últimos 30 años en los gobiernos de centroizquierda ampliando la democracia, apoyando los derechos sociales y causas del mundo progresista”.

“Estamos convencidos de la necesidad de una nueva Constitución, hemos apoyado la demanda de una nueva Constitución. Lamentablemente, creemos que el texto propuesto por la Convención Constitucional, pese a avances muy importantes como el reconocimiento a la emergencia climática, paridad, descentralización y reconocimiento de pueblos indígenas, no soluciona el problema central de Chile: el bloqueo del sistema político“, aseveró.

Según Parada, “los derechos sociales y avances no se van a hacer carne si no tenemos un buen sistema político que pueda generar políticas públicas y si no tenemos estabilidad institucional para que el sector privado se pueda desarrollar“.

—¿Por qué el Rechazo es un mejor punto de partida que el Apruebo?

—Hay un mal entendido con el término rechazar para reformar. Lo que tenemos son varios movimientos de centroizquierda, como Amarillos por Chile, representantes de la DC, Una que nos Una y todo Chile Vamos que planteamos la necesidad de nueva Constitución. No estamos planteando reformar la Constitución vigente, sino que el proceso constituyente continúe y tome lo mejor del proyecto constitucional de la CC, que tome lo mejor del proceso encabezado por la ex presidenta Bachelet, y que un nuevo órgano pueda entregar al país una propuesta de nueva Constitución.

