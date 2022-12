Luego de que el Senado rechazara al candidato propuesto por el Presidente Gabriel Boric para el puesto de Fiscal Nacional, José Morales Opazo, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco se refirió al proceso de nominación del próximo sucesor de Jorge Abott.

De esta forma, la ministra Vivanco precisó de momento, no cuentan todavía con el oficio que comunica oficialmente al Poder Judicial de la situación.

“En consecuencia, no podemos tomar ningún tipo de decisión, ni tampoco hacer ninguna convocatoria al pleno mientras ese oficio no llegue”, aseveró.

Frente a este escenario cabe destacar que la legislación respectiva, señala que, una vez recibida la comunicación oficial, la Corte Suprema posee un plazo de 10 días para completar la quina de candidatos la cual será presentada nuevamente al Presidente, para que, de esta forma el Mandatario elija y realice una nueva propuesta a la Cámara Alta.

A su vez, la ministra Vivanco se refirió a la situación del penalista Rodrigo Ríos, que había sido escogido en la quina original, pero que luego dio a conocer mediante una declaración que se apartaría de la carrera.

“He decidido, por motivos personales, retirar mi candidatura para liderar el Ministerio Público”, señaló por entonces Ríos en un comunicado, quien, pese a dar a conocer su determinación, no informó al máximo tribunal esta decisión y tampoco al Ejecutivo de forma oficial.

“Para completar el espacio que se produce al ser rechazado el candidato nominado por el Presidente de la República no hemos tenido esa comunicación oficial aún ni tampoco hemos recibido ninguna renuncia de otro candidato”, detalló al respecto la vocera del máximo tribunal.

De esta forma, Vivanco señaló que cuando la Corte Suprema contase con la información oficial de lo ocurrido en el Senado, fijará una sesión de pleno para completar la quina lo antes posible. En dicho proceso no se buscaría una nueva quina, sino solo reemplazar a Morales por uno de los aspirantes que ya habían quedado fuera anteriormente.

“Hasta aquí tenemos una vacante”, consignó la ministra Ángela Vivanco.

Cabe destacar que, además de Ríos, como no exista alguna novedad respecto a su situación, continuarán en la quina el abogado Ángel Valencia, quien, al igual que Morales, obtuvo 17 votos de la Corte Suprema cuando se conformó el listado presentado a Boric, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y la jefa Jurídica y Anticorrupción, Marta Herrera.

La votación y las gestiones de Justicia

Según consignó el medio La Segunda, respecto a la votación realizada en el Senado, donde José Morales necesitaba 33 votos y sacó 31, Vivanco precisó luego de una consulta realizada durante el punto de prensa de esta mañana sobre el carácter político que posee el tema cuando la Suprema ya ha cumplido con la primera parte.

Así, según indico el hecho de que por razones políticas no se alcanzasen los 2/3 de la votación, era algo que estaba fuera del alcance del máximo tribunal.

“No vamos a hacer un pronunciamiento de por qué una persona votó o no votó, es un tema que corresponde a los actores políticos”, enfatizó.

Por otro lado, la ministra vocera fue consultada sobre si la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, se había acercado a la Corte Suprema con el fin de sociabilizar alguna preferencia del Gobierno en el proceso anterior, algo que negó de manera tajante.

“No tenemos intervención en eso, tampoco en acordar candidatos. Eso no existe como posibilidad. Los que se presentan se inscriben, esos son los candidatos y esa quina es la que se vota. El Gobierno actúa cuando esa quina llega, no antes. No podemos actuar como un órgano político que negocia”, recalcó Vivanco.

/psg