Durante las últimas décadas, se han descubierto miles de textos sumerios antiguos (escritos en cuneiforme) en la antigua Mesopotamia, que conocemos como el actual Irak. Sus traducciones por reconocidos eruditos y científicos de todo el mundo han revelado un relato científico increíblemente detallado de la historia bíblica de la creación. En la década de 1960, el autor Erich von Däniken presentó la premisa radical de que los dioses y ángeles detallados en las historias de la Biblia eran en realidad antiguos astronautas que habían sido identificados erróneamente. Se están realizando y presentando nuevos descubrimientos arqueológicos que no solo fortalecen esta teoría, sino que también presentan nueva evidencia que proporciona las respuestas más increíbles a muchas de las preguntas más profundas de la humanidad, preguntas como “¿quién soy yo, de dónde vengo y por qué estoy aquí?” Y esta vez, esta ola colectiva de información trae consigo estudiosos, científicos y arqueólogos que presentan pruebas extrañamente convincentes.

Primero nos dijeron que la Biblia hebrea, o el Antiguo Testamento, vino directamente de Dios durante el período que comenzó entre el 1300 a.C. y el 300 a.C. Por lo tanto, comenzó hace unos 3.300 años y se completó unos mil años después. A continuación, nos enteramos de que la Biblia griega fue plagiada de la Biblia hebrea. Y luego vino el descubrimiento de que la Biblia hebrea fue plagiada de la Biblia sumeria. El sumerio fue el primer idioma escrito que se sabe que existió.

Quienes fueron los traductores de las Biblias posteriores, ciertamente dejaron fuera una cantidad increíble de información muy importante. Y por asombrosas que parezcan las traducciones, incluso ahora de alguna manera comienzan a tener sentido tanto lógico como científico.

Orígenes bíblicos

El libro del Génesis y la Biblia hebrea se basaron en la historia sumeria de la creación. Durante al menos 2.000 años, los numerólogos hebreos y los estudiantes de la Cabalá han estado buscando en el Antiguo Testamento el gran código de Dios.

Un manuscrito original de un texto cabalístico poco común, el Séfer Ietzirá, también se conoce como el Libro de la Creación. Es el libro más antiguo de la tradición oculta hebrea. Describe cómo Dios creó el universo y todos los seres vivos usando las veintidós letras del alfabeto hebreo. Recientemente se ha descubierto que las veintidós letras representan los veintidós aminoácidos que se utilizan como componentes básicos del ADN humano.

El secreto de la creación de la humanidad fue la manipulación del ADN por parte de los dioses. ¿Cómo supieron los sumerios sobre el ADN humano hace más de 5.000 años? Ahora, nuestros volúmenes acumulados de conocimiento dicen, de la manera más notable, que estos escritos tienen una base científica y son auténticos y que su contenido es demostrable.

El Antiguo Testamento se basó en textos sumerios y tablillas cuneiformes que datan de un período entre 4.000 y 5.000 años atrás. Hay literalmente miles de estos registros recuperados que aún esperan ser traducidos. Nos cuentan de manera intrincada todo lo relacionado con la vida durante este tiempo, desde los recibos de ventas y los asuntos familiares hasta su historia de creación. Es una historia que revela claramente que nuestras historias bíblicas de hoy en día descienden directamente de estos textos antiguos, y hubo mucho más que quedó fuera de las historias bíblicas que a todos nos enseñaron. Por notable que parezca, esto es lo que dice.

La traducción de la Biblia sumeria

La Biblia hebrea dice que la creación de Adán y Eva fue el comienzo. Hay registros detallados de todas las generaciones desde Adán hasta Jesús. Estos registros indican la edad de cada persona cuando tuvo a sus hijos. Entonces, si sumas las fechas en la Biblia, muestra claramente que la Tierra tiene un poco más de 6.000 años.

La versión sumeria incluye el nacimiento del universo hace más de 13,7 mil millones de años. Los científicos ahora estiman que esta es la edad aproximada de nuestro universo. ¿Cómo es posible que los sumerios supieran esto miles de años antes de que se escribiera nuestra Biblia? Afirman claramente que esto les fue dicho por “aquellos que vinieron de los cielos a la tierra”, o los Anunnaki.

La historia sumeria de la creación comienza hace más de 4.500 millones de años cuando la Tierra original (Tiamat) chocó con un gran cuerpo celeste (Marduk) que formaba nuestra luna. Los científicos de hoy estiman que ese evento ocurrió hace unos 4.500 millones de años. ¿Cómo es posible que esto se haya escrito hace 4.000 o 5.000 años? ¿Cómo conocieron todos los planetas de nuestro sistema solar, incluidos Marduk y Tiamat, y que su colisión también resultó en la creación de la Tierra como la conocemos?

Los gigantes planetarios se golpearon entre sí en un ángulo dejando toda la masa de tierra en un lado del planeta, conocido como Pangea, mientras que dejaron un enorme espacio en el otro lado con los océanos llenándolo. Durante cientos de millones de años, Pangea se dividió lentamente en los siete continentes que reconocemos hoy. Esto es exactamente lo que dicen los científicos de hoy. Nuevamente, ¿cómo se pudo haber escrito esto hace cuatro o cinco milenios? La ciencia moderna ni siquiera conocía todos los planetas de nuestro sistema solar hasta hace unos cien años.

El planeta Nibiru

La historia sumeria de la creación incluye descripciones de la vida en un planeta de nuestro sistema solar que aún tenemos que descubrir. Su nombre es Nibiru. Tiene una órbita ovalada que tarda 3.600 años en viajar alrededor de nuestro sol. Hace unos 500.000 años, la atmósfera de Nibiru fue muy dañada y disminuida por un desastre celestial cataclísmico, y los que vivían allí tuvieron que encontrar una manera de repararla para poder sobrevivir.

Sabían que al devolver suficientes gases y polvo a su atmósfera, este daño podría repararse. El metal que mejor funcionó para este propósito fue el oro porque ninguna otra sustancia se puede pulverizar en un polvo tan fino y hacer que permanezca en la atmósfera. También es inerte y no se combina con ninguna otra sustancia.

Es interesante notar que la NASA lanzó un cohete a principios de la década de 1970 que estaba destinado a buscar vida extraterrestre. Incluía un disco de oro que identificaba la Tierra y muchas de sus características, incluida la humanidad. Se estima que este disco de oro tiene una vida útil de dos a cuatro mil millones de años.

El oro era extremadamente raro en Nibiru, pero tenían una tecnología notable y podían “escanear” el sistema solar para encontrar la presencia de oro. Primero lo encontraron en el cinturón de asteroides e intentaron extraerlo allí. Perdieron muchos astronautas y naves espaciales, y sus esfuerzos fueron un fracaso.

El líder de los astronautas, Anu, volvió a escanear el sistema solar en busca de oro y obtuvo lecturas de la Tierra. Aterrizó en nuestro planeta hace unos 445.000 años. Su historia sobre el viaje a la Tierra es realmente importante. Cuando ven por primera vez los detalles de la Tierra emerger de la oscuridad del espacio, la describen con una “parte superior blanca y una parte inferior blanca con azul alrededor del medio”, identificando claramente el Ártico y la Antártida con los océanos alrededor de la zona templada.

La creación de la humanidad

La historia sumeria de la creación afirma que había mucho oro en la Tierra, y los Annunaki comenzaron a extraerlo del océano. Pero esto fue demasiado lento. Se dieron cuenta de que para obtener las grandes cantidades que necesitaban, tenían que obtener oro del interior de la tierra. Trajeron 50 astronautas más de Nibiru para ayudar con los esfuerzos de minería.

Establecieron una base en Marte para almacenar oro en espera de ser enviado a Nibiru. La razón de esta base fue que la atracción gravitacional en Marte era significativamente menor que en la Tierra. El envío desde Marte les ahorró mucho tiempo y energía. ¿Cómo identificaron correctamente estos escritos que la fuerza gravitacional en Marte era mucho menor que la de la Tierra?

Los colonos en Marte odiaban trabajar allí y finalmente se rebelaron. Uno de los gobernantes extraterrestres, Enki, decidió crear una clase de seres trabajadores mediante la manipulación del ADN. Eligió una especie existente de homínidos que tenía potencial de éxito. Crearon una zona de cría conocida como Edin. Aquí es donde crearon una especie completamente nueva diseñada específicamente para extraer oro. Combinaron el ADN de los homínidos con su propio ADN. El resultado fue el comienzo de la humanidad.

El gran diluvio

La creación del ADN fue todo un éxito, pero los nuevos seres eran híbridos y, por lo tanto, eran estériles e incapaces de reproducirse. Después de varios fracasos, finalmente tuvieron éxito, y la nueva raza se llamó “Adamu”, estos fueron los primeros humanos. Su número se multiplicó rápidamente. Esto es lo que dice la Biblia original. Nuestra Biblia moderna fue plagiada de esta Biblia, pero ¿por qué se omitió esta información? Eso es solo una pequeña parte de la historia de su creación. Fue tallado en piedra hace casi 5.000 años. ¿Cómo se pueden explicar todas estas palabras? Es imposible negar la existencia de estos escritos. Existen. Son auténticos. Han sido traducidos por numerosos estudiosos, tarea que ha llevado tres décadas, y eso es lo que claramente afirman. Pero ciertamente no es lo que las religiones y los gobiernos necesariamente quieren escuchar.

La Biblia sumeria incluso revela la causa del gran diluvio. Se nos ha hecho creer que la inundación fue el resultado de que “Dios” se enfadó o por el calentamiento global durante cientos o incluso miles de años. Pero éste no fue el caso. Explican que hace aproximadamente 12.000 años, cuando su planeta atravesó nuestro sistema solar, se ejerció una fuerza gravitacional tan enorme en la Tierra que provocó que la plataforma de hielo de la Antártida colapsara y se deslizara hacia el océano. Los expertos en la materia nos dicen que los extraterrestres/dioses, los Anunnaki, no causaron este evento climático, pero podrían haberlo prevenido. Eligieron no intervenir porque, en ese momento, la humanidad estaba en todas partes y fuera de control, y en tal desorden eligieron dejarlos morir y luego comenzar de nuevo. Fue Enki, el médico/científico y creador de la humanidad, quien advirtió a Ziusudra del diluvio que se avecinaba.

Ziusudra fue la persona que pasó a llamarse Noah unos miles de años después. Le dijeron que él y toda su familia deberían recolectar muestras de ADN de todas las diversas especies de animales y plantas para preservarlas de por vida después de la inundación. La historia se vuelve aún más fantástica, pero implica demasiados detalles para abordarlos en este artículo. Autores y científicos como Zecharia Sitchin y Michael Tellinger nos ofrecen relatos mucho más precisos y detallados.

Una nueva realidad

Lo bueno de la ciencia es que busca la verdad a través del descubrimiento y la prueba. La religión busca la obediencia ciega. La religión hace afirmaciones infundadas que carecen de lógica y luego exige, bajo amenaza, que todos los seguidores las crean. Esto no nutre la espiritualidad de ninguna manera. Reprime verdades que podrían ser inmensamente beneficiosas para la humanidad y todas las especies y seres de la Tierra. Si esta información finalmente se acepta universalmente, las religiones más importantes podrían caer fácilmente.

Es sorprendente que nosotros, como sociedad global, llevemos nuestra vida diaria sin ninguna consideración sobre la existencia real de extraterrestres. Sin embargo, la evidencia está en todas partes. Pero el mundo parece estar bien con esta negación mundial. Actuamos con escepticismo porque nuestros gobiernos dicen que no existen, por lo tanto no existen. Pero más temprano que tarde obtendremos la evidencia definitiva de que, de hecho, están aquí.

