El abogado y ex ministro Jaime Ravinet criticó fuertemente el actuar del Ejecutivo durante el último tiempo, asegurando que es un Gobierno “ausente, tardío y dejado”.

El también ex alcalde de Santiago aseguró que la labor ha estado al debe en materia de violencia, no sólo en La Araucanía, sino que también en pleno centro de la comuna que él dirigió, más precisamente en Plaza Baquedano.

En conversación con radio Futuro, Ravinet expresó que “esa gente que ahí protesta es lumpen, es gente que está desquiciada y a esos hay que darles duro (…) Ahí hay que actuar con mano firme. A los vándalos hay que darles lumazos y no chocolates y caramelos. Ante gallos desquiciados, capaces de quemar iglesias, teatros, cines, universidades, palo con ellos y bien firme”.

Respecto de la labor de Carabineros, sostuvo que se le debería dar a la institución un mayor respaldo. “Hay que darle respaldo a las policías. ¿Qué carabinero quiere actuar hoy día? Nadie. Es distinta la manifestación ciudadana de protesta, a los desmanes”.

Además, agregó que “acá no solo los parlamentarios no respetan las leyes, sino que nadie respeta nada, porque el Presidente no ejerce sus funciones como debiera. La violencia no es tolerable y hay que ejercerla con eficacia”.

“Cuando con vergüenza se retiró la estatua de Baquedano, Carabineros debiera haber estado ahí enfrentando cuerpo a cuerpo, como en otros países. Eso acá no se hizo. Esa es la forma de actuar y no este asunto de los balines. Esto no disuade. Sólo hacen que la gente se retire y después vuelva”, añadió.

Respecto de la posible acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera y por quienes piden su destitución, Ravinet puntualizó que se trata de una “irresponsabilidad”.

“Es una irresponsabilidad pedir la destitución del Presidente. Esos parlamentarios están jugando con el proyecto democrático, y buscan generar un vacío de poder. Es gente irresponsable de izquierda. Espero que no haya un riesgo institucional del país, pero el vacío de poder y la quiebra del esquema democrático nos tiene que tener muy atentos, manifestó.

Carrera presidencial

Por último y respecto de los precandidatos presidenciales que han surgido durante este años, el abogado planteaó que sólo hay tres con una relativa experiencia para asumir tal cargo: Joaquín Lavín, Evelyn Matthei y Heraldo Muñoz.

“Hay 3 que tienen preparación: Lavín, Matthei y Heraldo Muñoz. Veo con esperanza también a personas como Sichel y Briones, pero son más nuevos en política”, precisó.

En tanto, de la diputada Pamela Jiles y una posible candidatura, Ravinet sostuvo que “Dios me libre. Es buena entrevistadora, pero en la política le hace mal a Chile. Soy salvajemente pesimista de lo que se nos viene. Siento que hay una gran irresponsabilidad. Faltan líderes políticos, personas con ideales y formación. Que busquen conducir a la gente pero no que anden detrás de la gente viendo las encuestas. Esa forma de hacer política a mi no me llega. Hay una mediocridad muy fuerte”.

/psg