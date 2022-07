El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se dirigió este miércoles hasta la Región de Los Ríos, desde donde encabezó el Consejo Asesor Regional Contra el Crimen organizado.

Desde ahí anunció que mañana jueves, en La Moneda, se definirá si se decreta o no estado de excepción en la zona. Esto, luego de que varios alcaldes y autoridades de Los Ríos solicitaran la medida de seguridad, ante los ataques incendiarios registrados en la región, en el último tiempo.

“Mañana a las 8 de la mañana, como todos los jueves, en La Moneda se realiza reunión de evaluación del estado de excepción e informaré de todo lo que tomé conocimiento en las reuniones de hoy, donde participan las ministras del Interior, de Defensa, el jefe del estado mayor conjunto, el general director de Carabineros y de la PDI y en conjunto se evaluará la situación de la región para tomar una decisión”, sostuvo.

En esa línea, Monsalve adelantó y fue claro en anunciar que “sí hay decisiones que vamos a tomar”, respecto a la situación de seguridad en Los Ríos. Al ser consultado por si la opción del estado de excepción es “latente” para la región, la autoridad respondió de forma tajante: “Siempre va a ser una opción utilizar todas las herramientas que el Estado le da al Gobierno”.

“Nos parece indispensable definir puntos de control que son estratégicos para prevenir, controlar o eventualmente detener a personas que cometen hechos de violencia rural”, aseveró. Y en ese sentido, adelantó que el Ejecutivo definió tres ejes de control para prevenir situaciones de inseguridad en la zona, los cuales serán anunciados durante los próximos días.

Sin embargo, el subsecretario fue enfático en señalar que los ataques incendiarios en Los Ríos se han evidenciado “por lo menos hace 10 años”, por lo que no se trata de una situación que “comenzó el 11 de marzo”. “En octubre de 2021, en materia de violencia rural hubo 10 hechos de violencia, en noviembre hubo seis, en diciembre hubo nueve, en enero de 2022, antes de que asumiera el Gobierno hubo ocho. O sea, los hechos de violencia rural estaban presentes desde hace tiempo”, acotó.

“Lo que sucede es que el Gobierno se quiere hacer cargo de esta realidad. Y desde esa perspectiva nos ha parecido muy importante escuchar a actores de la región. Cualquier decisión que se tome debe ser consultada a los ciudadanos de la región y a quiénes representan a la región”, insistió Monsalve.

En su visita, la autoridad también se reunió con la Fiscalía Regional de Los Ríos para coordinar mejores herramientas que permitan dar con el paradero de los autores de hechos de violencia. “Hemos ofrecido la colaboración del Gobierno para mejorar las capacidades de la fiscalía en materia de persecución penal”.

“Esa tarea nos parece indispensable, porque los estado de excepción no han logrado que esto pare, no han logrado detenerlo. Por lo tanto, no puede un país tener un estado de excepción para siempre, lo que debe hacer un país es demostrarle a los ciudadanos que cuando se comete un delito no hay impunidad. Esa es la disposición del Gobierno, y para que no haya impunidad tiene que haber persecución penal eficaz”, afirmó.

Adicionalmente, anunció que durante la próxima semana viajará a la región el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García con la finalidad de coordinar una mejor estrategia de seguridad para la Ruta 5 Sur, la cual incluye cámaras de seguridad, pórticos, entre otras acciones, tal como ya fue previsto para La Araucanía y el Biobío.

Finalmente, Monsalve se refirió a las críticas emitidas por algunas autoridades, gremios y parlamentarios que sugieren que las Fuerzas Armadas deberían desplegarse por todo el territorio bajo estado de excepción y no sólo en las rutas. “Lo primero que se pide es que el Gobierno respalde a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y a las Fuerzas Armadas, nosotros los hemos respaldado sin sesgo y eso significa también confiar en las capacidades y los diseños estratégicos de las policías y las Fuerzas Armadas”, apeló.

“No son los parlamentarios ni tampoco es el Gobierno el que va a reemplazar las capacidades técnicas en materia de seguridad, ni de la Policía de Investigaciones ni de Carabineros ni del ejército. Por eso hay un jefe de la Defensa Nacional que se hace cargo de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de orden y seguridad, y diseñan el plan con el cual se cumple el objetivo (…) Las rutas son estratégicas”, zanjó.

