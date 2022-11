La Corte Suprema descartó proponer un candidato al presidente Boric para completar la quina de postulantes para asumir como nuevo Fiscal Nacional.

Así lo aseguró la vocera del máximo tribunal del país, Ángela Vivanco, quien confirmó que hasta ahora aún no se ha oficializado la renuncia del abogado Rodrigo Ríos.

“Nosotros hemos tenido noticias del problema que ha afectado a uno de los candidatos y que lo haría apartarse de la competencia, a través de los medios. No hemos tenido ninguna comunicación oficial en ese sentido, ni del candidato, ni tampoco de La Moneda”, aseguró.

En ese sentido, confirmó que hasta ahora la única solicitud oficial que han recibido para completar el cupo que dejó Ríos, fue el escrito que presentó la abogada Karinna Fernández, quien estuvo en la primera parte del proceso.

“Hubo una solicitud de otra candidata pidiendo que se completara la quina, en atención a esa eventual renuncia, pero dado que no existe esa renuncia en lo formal, se decidió archivar la solicitud. Es improcedente siquiera entrar a conocerla, puesto que no hay oficializada ninguna renuncia”, señaló Vivanco.

Al respecto, la vocera de la Corte Suprema explicó que de acuerdo a la actual legislación, en el caso que el candidato elegido por el Presidente de la República no sea ratificado por el Senado, recién ahí pueden hacer una nueva quina.

“Del punto de vista normativo, la Ley del Ministerio Público solamente contempla que se complete la quina en el caso que el nominado por el Presidente de la República sea rechazado por el Senado, no hay otra norma en esa materia”, enfatizó.

“Ahora, si llegara a oficializarse una renuncia o llegara a haber algún tipo de problema de esa especie, tendría que haber una solicitud del Presidente para completar la quina, y en ese caso, a la luz de las normativas vigentes, el Pleno tendría que tomar una decisión” añadió.

“Mientras eso no se produzca porque no hay una renuncia formal, nosotros no tenemos ninguna facultad, ni para completar quinas, ni hacer ninguna acción. No hay un protocolo relacionado con renuncias o inhabilidades”, insistió Vivanco.

“No se ha recibido ninguna solicitud del Ejecutivo, ni general, ni específica. Ninguna, solo la solicitud de la candidata que pidió que se completara la quina, que es una solicitud que se archivó”, sentenció.

“Fue el presidente el que lo resolvió de acuerdo a la normativa obvia, no podemos cursar una solicitud sobre algo que no existe”, concluyó.

