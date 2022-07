“Yo creo que esta Constitución, el texto por el cual me la jugué, tiene cosas muy graves“.

Con esas palabras, el senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, describió la propuesta de nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional, la cual deberá ser aprobada o rechazada por la ciudadanía el próximo 4 de septiembre.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario comentó los motivos por los cuales está en contra del texto, apuntando principalmente al sistema político.

En la misma instancia, se refirió a la comentada llegada de la ex presidenta Michelle Bachelet a Chile: “Su figura es importante, pero aquí no estamos en una elección de personas, estamos en evaluar si nos gusta o no el nuevo texto”.

“La ex presidenta Bachelet, si se mete en la campaña, va a tener que empezar a responder un montón de cosas. Por ejemplo, antes de ayer una persona me dijo ‘la delincuencia en Chile cambió, tenemos secuestros, sicarios, violencia, te matan por nada. La ex presidenta Bachelet tiene que dar una respuesta. ¿Por qué abrió las fronteras de Chile para que se llenara de delincuentes?’”, planteó el senador.

Asimismo, reiteró que si la ex mandataria se suma a la campaña por el Apruebo, “se va a ganar un problema porque va a tener que responder por muchas cosas que ella no hizo y la gente está muy molesta por eso”.

