Es una de las primeras prioridades de la ciudadanía según las encuestas de opinión pública. La seguridad nacional, tema de responsabilidad del Ministerio del Interior, está escasa, según la percepción de los chilenos y chilenas, y es que son muchas las aristas en las que hay que enfocarse.

De eso habló el subsecretario del Interior Manuel Monsalve (PS) en conversación con EmolTV. Uno de los primeros temas a tocar fue la situación de la Araucanía.

Al respecto, lo que ha hecho el Gobierno en materia de seguridad en esa región, y además en las provincias de Arauco y Biobío, es decretar un estado de excepción constitucional (EEC) “con presencia de Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y modificaciones a la estrategia en la cual se despliega el estado de excepción que hace más difícil producir hechos de violencia en esos territorios, eso explica muchas veces que se generen hechos de violencia fuera del territorio porque ahí hay menos medidas de control”, teniendo en cuenta ataques que se han dado en la última semana, por ejemplo, en la región del Ñuble.

Según Monsalve “hoy hay más fuerzas militares y policiales que las que hubo en otros estados de excepción, hemos logrado disponer de mayor equipamiento blindado tanto en la provincia de Arauco como en la región de La Araucanía, hay más puntos de control dispuestos en el territorio donde está el EEC”.

Sin embargo, la autoridad aseguró que se debe considerar el aumento de ataques en torno a un hecho específico, como lo fue la visita del Presidente Gabriel Boric a la región. Estas fueron llevadas a cabo, según comentó Monsalve, “por organizaciones criminales, que además en varios de estos casos se adjudicaron los hechos rechazando la presencia del Presidente. Creo que esto es bien importante porque reafirma la convicción del Gobierno de que hay organizaciones que no quieren dialogar, que no quieren una salida pacífica a los conflictos legítimos que pueden haber en la Macrozona Sur y a esas organizaciones que ejercen violencia y que no quieren diálogo hay solo una alternativa, que es la aplicación del estado de derecho”.

Precisamente en ese viaje Boric aseguró, por primera vez, que en la Macrozona Sur ha habido “actos de carácter terrorista” lo que ha levantado las alertas, especialmente desde la oposición, quienes valoran el cambio de opinión, pero llaman entonces a aplicar la ley antiterrorista, la cual fue rechazada en su momento en el Congreso por muchos quienes hoy habitan La Moneda.

Sobre eso Monsalve volvió a comentar que “la ley antiterrorista no es una buena ley porque, así como está redactada no permite llegar a los responsables de los delitos a la cárcel” y que “las personas que están procesadas, detenidas o sancionadas en la zona sur están por delitos que están tipificados en el código penal, ataques incendiarios, tenencia ilegal de armas de fuego (…) y que han resultado ser mucho más eficaces para perseguir y sancionar a estas organizaciones criminales”.

Asimismo, el subsecretario indicó que “a cualquier país le gustaría tener una buena ley antiterrorista, pero uno tiene que hacerse cargo también de la realidad política y de los tiempos políticos. Durante 10 años ha habido en el Parlamento discusión al respecto y nunca ha habido un acuerdo suficientemente amplio para legislar, no tenemos 10 años para garantizar la seguridad de los chilenos y por lo tanto hay leyes que son eficaces y que hay mayor consenso”. De hecho, recordó que esa ley no necesita patrocinio el Ejecutivo, es decir que si los parlamentarios la consideran urgente podrían tramitarla independientemente.

Aproximación del Gobierno a la seguridad nacional

La autoridad quiso recalcar la importancia que le da La Moneda a este tema prioritario para la ciudadanía, recordando que “¿El Gobierno decretó EEC en la Macrozona Sur? sí, fue una decisión política que ha tenido un respaldo amplio. En segundo lugar, quiero decir que en esa materia hoy Carabineros tiene mayor equipamiento blindado de lo que tuvo en cualquier otro Gobierno y además desde el punto de vista del despliegue de las FFAA hemos garantizado la presencia de ellas en muchos más lugares que cualquier otro Gobierno garantizó”.

En ese respecto, comentó que “no hay ninguna duda, ningún sesgo del Gobierno en una tarea que para un Gobierno de izquierda es esencial, un Gobierno de izquierda quiere mejor democracia, ¿Cómo la perciben los chilenos?, En la medida en que pueden ejercer sus libertades individuales y derechos sociales. Sin seguridad no los hay. La obligación de garantizar seguridad es consustancial a cualquier fuerza política que quiera profundizar la democracia y el Gobierno eso lo entiende con mucha claridad”.

Monsalve aseguró que en este momento el Ejecutivo sabe que debe dar soluciones concretas, más allá de señales políticas, y agregó que “creo que todos los gobiernos actúan de buena fe. Hay gobiernos que de buena fe han dicho que querían que la fiesta para los delincuentes terminara, pero no pudieron hacerlo y no creo que hayan actuado de mala fe”, haciendo referencia al eslogan de campaña de Sebastián Piñera.

Viendo la situación país, para Monsalve “tendría que llegar a la conclusión de que hay ciertos tipos de delitos que han ido progresivamente aumentando. Homicidios, y hasta ahora las políticas públicas no han logrado contenerlo. Presencia de armas en delitos, mayor cantidad de homicidios que se cometen sin que se conozca el imputado. De lo que se trata entonces no es de que solo los gobiernos hagan declaraciones de que están en contra de la delincuencia, sino de que sean eficaces en detenerlo”.

