Luego que el presidente Gabriel Boric diera a conocer el pasado miércoles el proyecto de reforma de pensiones impulsado por el Gobierno y sus detalles, el Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo realizó una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía en la materia. Es así como destaca que el 65% de los consultados aseveró haber escuchado y conocer la propuesta. También destaca que el 63% de las personas que respondieron la consulta señaló no confiar en el Estado como posible administrador de los fondos. No obstante, más de la mitad (53%) respalda la idea de que se cree una AFP estatal como alternativa, mientras que el 24% se mostró en contra y el 23% restante dijo no saber, en una encuesta que se realizó a 1.792 personas y con un margen de error del 2,4% y un nivel de confianza de un 95%.

