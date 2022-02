La fecha en que se conmemora el Día de San Valentín en todo el mundo, es uno de los momentos más importantes para aquellos que viven una relación de pareja. Sin embargo, no siempre todo es color de rosa, ya que al mismo tiempo puede provocar nostalgia o sufrimiento, y hasta detonar o agudizar una depresión en quienes hayan sufrido una ruptura amorosa en el corto plazo.

En este sentido, sobrellevar una crisis de este tipo y volver a rehacer la vida puede ser muy complicado para algunas personas, quienes incluso puedan llegar a necesitar ayuda profesional para salir adelante, por lo que seguir un tratamiento basada en hipnoterapias puede ser una solución para muchos de ellos.

Según la especialista Teresa Arellano, hipnoterapeuta y Directora Fundadora de Hipnosis Sanadora, este tipo de conmemoraciones y otras fechas importantes como Navidad o Año Nuevo afectan la salud mental de las personas, ya que “generan sentimientos de nostalgia, se agudizan recuerdos, ya sea positivos o negativos. Si se está con depresión o muy estresados, sacan todo lo negativo de las personas, como rabia, o profunda tristeza, soledad, vacío, afectando negativamente la salud mental”.

En cuanto a un tratamiento con hipnosis, la experta explicó que “con la terapia de EMDR, que es una técnica psicológica terapéutica utilizada para atenuar los efectos negativos de los eventos traumáticos, se descubren las emociones atrapadas y los hechos asociados, se baja la intensidad de las emociones atrapadas, las sanamos y con la hipnosis se reprograman de manera positiva. Consiste en tres sesiones de hipnosis y tres sesiones de EMDR”.

Del mismo modo, y en cuanto al paciente o quien esté sufriendo de una decepción amorosa, Arellano aseguró que es importante que “esté dispuesta (o) a sacarse el papel de víctima, es decir, el ex no es malo, el ex no arruinó la vida del otro. Las circunstancias que rodean el quiebre tiene que ver con cada persona y no significa ser responsable de lo sucedido. Que genere profundo dolor o depresión tiene que ver con sucesos de infancia o adolescencia, estos sucesos o emociones atrapadas si no se sanan afectan la vida de la persona”.

