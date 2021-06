Una de las últimas medidas de Donald Trump fue firmar el petitorio para que el Pentágono liberara toda la información recopilada sobre OVNIs. Y ahora, con Joe Biden en la presidencia, se espera que estos documentos se entreguen al Congreso durante el 2021.

Sin embargo, y antes de que esta información se difunda oficialmente, son varios los exmilitares que se han referido al respecto. Tal es el caso de Sean Cahill, quien supo ser responsable de armas del portaviones de la marina norteamericana.

“En 2004 yo era el principal jefe de armas a bordo del USS Prince. La tecnología de la que fuimos testigos con el OVNI Tic-Tac es algo de lo que no hubiésemos sido capaces de defendernos en ese momento”, aseguró el militar en diálogo con la CNN.

“En primer lugar, la aeronave no tenía superficies de control. No tenía ningún medio de propulsión detectable. Se movía a velocidades hipersónicas y precedía a los pilotos a su punto de encuentro de la patrulla aérea de combate. Parecía como si supieran hacia dónde iban nuestros pilotos antes de tiempo. Nosotros no poseemos esas habilidades en la actualidad”, agregó.

Por último, consideró que cree que estamos siendo estudiados: “Están mil años avanzados. Suponemos que están aprendiendo de nosotros. Cuando vas al zoológico, no hablás con los animales”.

