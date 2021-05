Un adelanto de la encuesta Criteria revela que Julio César Rodríguez le pisa los talones a Pamela Jiles en la carrera presidencial.

Según reveló Ex-Ante, la lista que dará a conocer la consulta incluyó a 16 candidatos oficiales y a 3 no oficiales como casos de estudio. Se trata de Paula Daza, Yasna Provoste y el animador de Chilevisión.

Los resultados de la Agenda Criteria mostrará que, entre los primeros lugares, suman solo un 38%.

Desde Criteria detallaron que la pregunta a la ciudadanía fue la siguiente: «Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿Por cuáles de los siguientes candidatos (mostrando foto y nombre) votaría usted?».

La lista es liderada por la diputada Pamela Jiles (PH), quien encabeza con un 19%. Le sigue el mencionado periodista con un 17%.

Cabe recordar que, en marzo pasado, JC Rodríguez confesó que no le seduce candidatearse a La Moneda.

«Cada uno aporta desde lo suyo y lo mío es lo que hago ahora, lo que he hecho en mi carrera como periodista. No veo que sea lo mío ahora, no puedo hablar de 15 años más. Pero si algún día llego a la Moneda tú serás mi vocera ‘Monse’, yo creo que te pondrías a pelear con todo el mundo», bromeó en aquella ocasión el comunicador, en conversación con Monserrat Álvarez.

Provoste y Daza se posicionan

En tanto, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, irrumpe con un 6% y se posiciona sobre varias figuras de oposición.

En el caso de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, con un 3% de las preferencias presidenciales se impone a la candidatura del ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

