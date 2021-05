1. Lista de Chile Vamos suma el 21% a nivel nacional en elección de constituyentes

La coalición oficialista alcanzaba -al cierre de esta edición- sólo el 21,09% del total de votos en la elección constituyente, una de las cifras más bajas de su historia. En las últimas municipales, en 2016, logró un 38,53%, lo que significa que bajó en casi nueve puntos su rendimiento electoral.

Aunque fue el conglomerado de partidos con representación parlamentaria que más porcentaje de votos obtuvo, ello no le alcanzó para obtener el tercio en la convención. La lista del Apruebo, que agrupó a la Unidad Constituyente, sumó un 14,74% de los votos. Mientras que Apruebo Dignidad, que incluyó al PC y el Frente Amplio, llegó al 18,48%.

“Nosotros la centro derecha tenemos que recibir con humildad estos resultados. No hay duda que estamos viviendo una derrota, todos, transversalmente. Una derrota que nos tiene que hacer reflexionar, no hemos sido capaces de interpretar a la mayoría ciudadana que está pidiendo cambios, que se movilizó, que señaló con una mayoría aplastante, 80% a favor del apruebo, y no hemos sido capaces de interpretarla por distintas razones”, dijo el presidenciable de RN, Mario Desbordes esta noche.

2. No llega al tercio… ni al delgado ni al ancho

En consecuencia, Chile Vamos no alcanzó a elegir al tercio de los constituyentes que integrarán la convención. En vez, hasta el cierre de esta edición, llegaban a los 38 escaños. Muy lejos de los 52 que se necesitaban para el tercio de los 155 constituyentes totales -el “tercio ancho”, como decían en el oficialismo en las últimas semanas-, y también lejos de los 46 que se requerían para el “tercio delgado”. Es decir, el que se obtenía de los 138 escaños que quedaban al descontar los cupos reservados para los pueblos indígenas.

“Nosotros esperábamos conseguir el tercio”, dijo en la sede de la UDI su timonel, Javier Macaya. “No es un buen resultado haber conseguido el tercio y eso se tiene que reconocer”, agregó.

En el oficialismo se declaraban sorprendidos por la fuerza de candidatos independientes, como también de la Lista del Pueblo, la que sin una orgánica clara, logró elegir a 22 convencionales.

“Tiene mucho que ver con la dispersión de voto. Ningún pacto por sí solo consiguió el tercio; la cantidad de independientes”, dijo Macaya. “Pero tampoco contábamos con la cantidad de independientes y un número no habitual de candidatos en esta elección (…) Son lecciones que uno debe sacar para las elecciones que vienen en esta misma lógica, como la parlamentaria”, añadió.

3. Bloque de derecha tradicional se impone a liberales

Los nombres electos hasta ahora muestran una inclinación al bloque más tradicional del oficialismo: la UDI fue la primera fuerza en términos de convencionales (16), seguidos por RN (15). Evópoli sumó solo cinco constituyentes electos.

En la coalición hacían notar que mientras figuras de la derecha dura como la exministra Marcela Cubillos obtuvo una rotunda votación en el distrito 11 (22,21%), el exministro del Interior, Gonzalo Blumel -uno de los rostros clave del eje liberal- no logró ser electo y alcanzó el 4,64%. Evópoli sí logró elegir a una figura clave: su extimonel Hernán Larraín Matte, en la misma zona que Cubillos.

