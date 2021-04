Todos los expertos en ciberseguridad remarcan que, para evitar posibles infecciones en el ‘smartphone’, todas las aplicaciones deben descargarse desde tiendas oficiales. Así lo demuestran casos como el de Watsapp Pink (rosa, en castellano), una versión de la popular ‘app’ de mensajería propiedad de Facebook que ofrece una nueva apariencia a los usuarios que la instalan. Sin embargo, al pinchar sobre el enlace en el que se comparte infecta el móvil del usuario con virus informático para hacerse con su control.

El investigador de ciberseguridad Rajshekhar Rajaharia ha advertido a través de su perfil en Twitter sobre la amenaza de esta plataforma alternativa. Según destaca, se está distribuyendo desde el interior de la ‘app’ oficial a través de mensajes en los chats. En estos se asegura que la herramienta permite cambiar la apariencia de la ‘app’ de mensajería cambiando el clásico color verde por el rosa.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don't click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2

