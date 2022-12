Este año, Sebastián Dávalos vendió el inmueble que compartía con su expareja Natalia Compagnon. Vivienda que ella habita hasta el día de hoy, que queda en La Reina y que se encuentra a 30 metros del condominio donde reside la ex Presidenta Michelle Bachelet.

El juez Gastón Villagra, del 10° Juzgado Civil de Santiago, ordenó desalojar la casa en un plazo de 10 días. Y, en caso de no hacerlo, se procederá a dictar un proceso forzoso que contaría con la ayuda de la policía, según señala La Tercera.

Fue la médico María José Cordero Rochet, actual pareja de Dávalos, quien dice ser la dueña de la vivienda e interpuso la demanda a comienzos de noviembre, dando así origen a la determinación judicial.

“Inicié en ese entonces tratativas con su único dueño en tal época, Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet, quien a pesar de mostrar cierto interés en vender, tenía alguna reticencia o incomodidad porque dicha propiedad estaba siendo ocupada por Natalia Compagnon Soto, los hijos de ambos y la madre de esta última”, indica parte de la demanda que publicó La Tercera.

En dicho documento, también se señalan las supuestas motivaciones que habría tenido Dávalos para cambiar de opinión y vender el inmueble.

“Pasó el tiempo y covid-19 de por medio, la situación económica del señor Dávalos empeoró significativamente, al punto que a inicios de 2022, ya no estaba en condiciones de financiar y mantener dos viviendas”, señala el documento.

En función de aquel contexto, se señala en la demanda que Cordero habría adquirido la propiedad a través de una escritura pública realizada el 27 de julio de este año.

Según sostiene Cordero, la vivienda no fue declarado como “bien familiar”. Detalle no menor, ya que tanto Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos, pese a estar separados, no se han divorciado y se casaron con régimen de separación de bienes.

“Desde la inscripción y en la actualidad soy la única y absoluta dueña del inmueble cuya restitución solicito en estos autos”.

Según la médico, Dávalos le habría solicitado un tiempo para que Compagnon y su familia abandonaran la propiedad. Es así como acordaron como plazo límite el 31 de octubre “lo cual fue comunicado por Sebastián Dávalos a su ex mujer el 1 de septiembre”, indica la demanda.

