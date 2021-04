Un pequeño niño en Mumbai se salvó de una muerte segura tras caer a los rieles del tren gracias a un heroico rescate de uno de los empleados de la compañía, que corrió para auxiliar al niño segundos antes de que el tren lo aplastara.

La secuencia dura unos 29 segundos, en ella se ve al pequeño caminando de la mano de su madre, una mujer de 30 años que sufre de ceguera. Se acercan cada vez más al borde de la plataforma hasta que el niño se resbala y cae en las vías del tren.

Desconcertada la mujer trata de encontrar a su hijo y mueve las manos buscándolo sin éxito. Por los gritos del menor ella presume que cayó al tren y trata de rescatarlo, pero como es ciega no logra acercarse a donde está.

En ese momento entra en escena un empleado de la Central de Ferrocarriles de Mumbai, que corre hacia el niño. Hacia el fondo de la imagen se ve al tren acercándose. Entonces, el empleado avanza entre los rieles, toma al pequeño y lo alza hasta la plataforma, donde es recibido por su madre y otras personas que estaban presenciando la escena. Después se sube él, apenas a tiempo para que el tren pase sin dejar víctimas en su camino.

Todo ocurrió en la estación de Vangani, en el distrito de Thane, el pasado sábado por la noche. El valiente hombre se llama Mayur Shelke, quien por sus actos recibió elogios del ministro de Ferrocariles Poyush Goyal.

El video fue compartido en la cuenta de Twitter de la Central de Ferrocarriles de Mumbai, junto con un mensaje que exaltaa el acto herico de Shelke: “División de Mumbai, el Sr. Mayur Shelkhe (Pointsman) salvó la vida de un niño que perdió el equilibrio mientras caminaba por la plataforma n. 2 en la estación Vangani.

El ministro Goyal agregó también en Twitter: “Muy orgulloso de Mayur Shelke, ferroviario de la estación de tren Vangani en Mumbai que ha realizado un acto excepcionalmente valiente, arriesgó su propia vida y salvó la vida de un niño”.

El Gerente Divisional de Ferrocarriles de Central Railway premiará a Shelke por su valentía.

En declaraciones a The Indian Express , Shelke, quien ha trabajado con los ferrocarriles durante cinco años, dijo: “Estaba en las vías. Mi trabajo consistía en dar la señal verde a Udyan Express. Solo estábamos yo y el jefe de estación de pie en el andén. Vi a Udyan Express dirigiéndose hacia el niño. Tuve que salvarle la vida y comencé a correr hacia él. En cuestión de segundos me asusté y pensé en retroceder. Incluso reduje la velocidad. Pero no pude verlo morir y comencé a correr de nuevo”.

Shelke se queda en Neral con sus padres, su esposa y su hijo de 10 días. Cuando se le preguntó cómo reaccionó su familia al incidente, Shelke dijo: “No les informé durante dos días. Pero hoy el video se volvió viral y me llamaron. Al principio mi madre me regañó, pero luego dijo que estaba orgullosa de lo que hice. Mi esposa también se asustó, pero ahora está feliz “.

