Los jefes de bancada de diputados de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista descartaron impulsar o respaldar una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, tal como lo habían planteado legisladores de sus mismos sectores.

De todos modos, los diputados Daniel Verdessi (DC) y Marcelo Schilling (PS) coincidieron con que el Mandatario no debe acudir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar el tercer retiro del 10% de los fondos de ahorro previsional que se encuentra en su segundo trámite en el Senado. A pesar de ello, algunos legisladores de ambos partidos dijeron que en caso de que La Moneda vaya al organismo, evaluarían una acción en contra del Jefe de Estado.

“Hemos tomado la decisión de no judicializar los procesos en los que buscamos beneficiar a las personas. No vamos a apoyar una acusación constitucional como bancada, pero estamos preocupados de que se tomen las acciones necesarias para enfrentar la pandemia y la tremenda crisis económica que están viviendo los ciudadanos, por eso le hemos pedido al Presidente que no haga uso de sus atribuciones y que no de lugar a una acusación constitucional, pero sí a un peligroso conflicto con la ciudadanía al acudir al Tribunal Constitucional”, dijo el falangista.

El socialista manifestó en tanto que “hemos concluido que nosotros no vamos a impulsar ni respaldar una acusación constitucional al Presidente de la República en el evento de que este ejerza sus atribuciones de ir al TC. Primero porque constitucionalmente no hay falta, pero lo más importante es que cuando tenemos a un Gobierno que está en el piso abandonado por sus propios adherentes, con las bancadas parlamentarias de la derecha completamente dividida, darles un factor de unidad es como resucitar un muerto”.

En el mismo sentido Schilling analizó que “si la oposición estuviera en una situación de fortaleza percibida como alternativa, tal vez lo pensaríamos, pero no es el caso. La oposición también está debilitada y por lo mismo lo más conveniente es que este Gobierno termine de hundirse por sus propias acciones. Así que no vamos a respaldar algo que es un error político gigantesco”.

Eventual evaluación

Uno de los impulsores de la acción, el diputado Leonardo Soto (PS), explicó que la acción “está en una etapa inicial, estamos monitoreando qué es lo que va a hacer el Gobierno” respecto a posibles nuevas ayudas sociales ante la crisis.

A pesar de que su jefe de bancada señaló que conversó con él y un libelo contra el Mandatario no contaría con su firma, Soto explicó que “lo hemos conversado con varios parlamentarios y estamos más interesados en que la gente tenga ayuda suficiente, ese es un foco y a partir de eso vamos a evaluar la decisión que tiene que tomar el Presidente a cerca de si va o no al TC a bloquear el tercer retiro de fondos. Son dos elementos que estamos evaluando y ponderando, y dependerá de las acciones que tome el Ejecutivo”.

En la misma posición se expresó el diputado Gabriel Silber (DC) quien señaló que si bien no apoyarán la acusación, “esta es la decisión del Presidente Piñera de enfrentar no a los partidos políticos, si no que enfrentarse con al gente al recurrir al TC (…) estamos frente a una caldera que puede explotar y generar masivas manifestaciones en nuestro país”. Si el presidente cruza la línea roja de acudir al TC, vamos un grupo de parlamentarios de oposición de manera transversal suscribir, estudiar y apoyar una acusación”.

Mientras que el jefe de bancada del PPD, diputado Raúl Soto, explicó que si bien aún no se ha conversado nada entre los partidos, no se debería descartar nada en función de las acciones que tome el Mandatario.

“Quiero ser claro que de que no hay ninguna conversación, ni mucho menos un consenso en la oposición respecto de ninguna acusación constitucional hoy día. Esa es una herramienta de última ratio dentro de todas las facultades de fiscalización que tenemos los diputados y diputadas y necesitan un consenso amplio para dar viabilidad política, necesitan fundamentos jurídicos sólidos, tiene que haber un trabajo detrás y obviamente que eso es algo que no está presente hoy día”, sostuvo.

“Sin embargo -explicó. cuando hay un intento de frenar un proyecto que es respaldado por el 90% de la ciudadanía, cuando hay hambre, sufrimiento, dolor en la población y cuando hay ayuda económica insuficiente e inoportuna por parte del Gobierno y a la vez falta ayuda social, yo creo que tenemos que hacernos cargo de ese dolor y tratar de representarlo no solo en nuestra acción legislativa también en nuestra acción fiscalizadora”.

Es por eso que Soto insistió en que “no hay que descartar ninguna herramienta de fiscalización respecto de este Gobierno particularmente del Presidente Piñera en caso de que recurra al TC y termine echando abajo de tercer retiro”.

