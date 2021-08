Es probable que pienses que a estas alturas, en pleno siglo XXI, con la emancipación de la mujer, es un poco absurdo que ellas sigan fingiendo el orgasmo, ¿no? Pues, lamentablemente, quizá tengas que cambiar de parecer. Pensemos por un momento en la comedia romántica ‘Cuando Harry encontró a Sally’ y en ese momento particularmente famoso en el que Meg Ryan finge llegar al clímax en una cafetería. ¿Es algo normal? Aparentemente, sí.

Lo bueno es que desde el estreno de la película hasta ahora han pasado 30 años, por lo que hablar de si se finge (o no) el orgasmo ya no es un tabú, como en el pasado. Así lo ha demostrado un nuevo estudio publicado en la revista ‘Archives of Sexual Behavior’, que ha pretendido arrojar un poco de luz sobre este tema tan notoriamente sensible: ¿por qué tantas féminas fingen llegar al clímax?

No finjas

Emily A. Harris, (investigadora postdoctoral de la Universidad de Queen en Canadá) y sus colegas, encuestaron a 462 mujeres heterosexuales del Reino Unido que llevaban en una relación al menos cuatro meses. Una gran mayoría (concretamente el 77%) admitió haber fingido un orgasmo al menos una vez, lo que sugiere que, incluso en 2019, esto sigue siendo un hecho muy común.

| Las mujeres que quieren salvar su relación o que tienen la creencia de que el placer del hombre es más importante suelen fingir con más frecuencia

También se descubrió algo sorprendente: ciertas mujeres tienen más probabilidad de fingir placer que otras. Las que le dieron una calificación más baja a la habilidad sexual de su pareja era más posible que fingieran el clímax. También aquellas que estaban más preocupadas por una posible infidelidad de su pareja engañaban más con los orgasmos que el resto, presumiblemente en un intento de mantener el interés dentro de la relación.

Pero para Harris y su equipo, el hallazgo más interesante fue que las mujeres tenían más probabilidades de fingir un orgasmo si daban muestras de “sexismo hostil”, un término que asignaron para describir la creencia machista de que el hombre es superior a la mujer y que estas solo sirven para servirlos. “Aunque no lo parezca, todas estas creencias sobre las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres influyen en la probabilidad de fingir o no el orgasmo”, explicó Harris en un comunicado, según recoge la revista ‘Best Life’. “Las mujeres que no son feministas no tienen nada que las frene a la hora de fingir el orgasmo, mientras que aquellas que apuestan por la igualdad no lo hacen, puesto que va en contra de la creencia y la reivindicación de sentir placer. Además, tienen más facilidades para hablar abiertamente de sexo”.

| La idea de que la penetración es fundamental y de que no se puede proporcionar placer de otra manera es terriblemente perniciosa

“Vivimos en una cultura que prioriza el placer masculino”, explica Wednesday Martin, antropóloga y autora de ‘Untrue: por qué casi todo lo que creemos sobre las mujeres es incorrecto’. “A la mayoría de los hombres les gustaría pensar que sus chicas no han fingido nunca, pero lamento decir que eso es poco probable. He conocido mujeres que se identificaban como feministas y sin embargo habían engañado a sus parejas diciendo que habían llegado al orgasmo solo para ayudarles con sus relaciones sexuales”.

“La idea de que la penetración es fundamental y de que no se puede proporcionar placer de otra manera es terriblemente perniciosa, para los dos sexos”, indica. “El sexismo está en todas partes de la sociedad, y por ello hay que intentar erradicar esta clase de pensamientos para conseguir, en el futuro, que ninguna mujer más tenga que fingir placer en la cama”, concluye.

