El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, reiteró su opción por el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre para pronunciarse sobre la propuesta de nueva Constitución y sostuvo que de ganar esta alternativa probablemente los mercados reaccionarán positivamente.

“Si gana el Apruebo, yo no veo nada en el texto constitucional que sea proinversión, nada. Me podrán decir que no hay cosas que lo destruyan y lo podemos discutir, pero así como que sea proinversión y crecimiento no, de hecho la palabra crecimiento no está en el texto”, dijo en entrevista con Radio Pauta.

En cambio afirmó que “si gana el Rechazo yo tengo una mirada bien optimista, y te insisto acá, porque a lo mejor estoy sesgado por mi propia posición, yo tomé hace tiempo una posición a favor del Rechazo, yo creo que este texto propuesto es un muy mal texto para Chile”.

Esto, según indicó, porque la propuesta no es un texto “de unidad”, que convoque un respaldo mayoritario de al menos un 80% a un 90% de la población.

En este sentido, el exministro del gobierno de Sebastián Piñera sostuvo que “el Rechazo, dado que todas las fuerzas políticas han dicho que este proceso continúa, que no es que nos quedemos con la Constitución actual, que vamos a tener una nueva, bueno, démosle la chance a una nueva que sea buena y que nos una. Si logramos eso Chile habrá ganado muchísimo, y creo que eso es bueno para la inversión y para quienes miran a mediano y largo plazo”.

Consultado específicamente respecto de si un triunfo del Rechazo calmaría a los mercados, Briones afirmó que “yo creo que sí, me podría equivocar, naturalmente, eso habrá que verlo, porque se han ido dando las señales políticas de que esto abre una puerta para que el proceso continúe. Yo creo que para cualquier analista local y de afuera, si ve que esto que se enriela o continúa por una vía institucional, y sobre todo nos da la opción, nos da la chance de tener un texto de unidad, es muy valioso desde una mirada y una señal de largo plazo”.

Asimismo, enfatizó que ello también tiene un componente político favorable, ya que permitiría aislar los extremos y volver al camino de las posiciones medias, con mayores opciones de alianzas.

Inflación al alza

En otro tema, sobre la alta inflación, que según reportó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) alcanzó a 13,1% en julio en 12 meses, anotando su mayor nivel desde marzo de 1994, Briones estimó que seguirá subiendo en los próximos meses y que si bien existe un componente externo que la explica, el mayor impulso ha venido de factores locales.

“Yo diría que lo que estamos viendo era bastante esperable, lo anticipó el propio Banco Central. La verdad es que cuando uno mira los indicadores de consumo, que es la base subyacente de buena parte del alza de la inflación que tenemos en Chile, acá tuvimos un boom de consumo inédito, particularmente el 2021 se dio una cantidad insólita de liquidez producto de los retiros esencialmente y también de transferencias estatales, que hacen que nuestra inflación esté bastante por sobre la inflación del resto del mundo, donde también ha subido”, agregó.

Al respecto, profundizó: “Digámoslo con seriedad, hay un factor externo y un factor interno, pero el factor interno, como ha dicho el Banco Central, sigue siendo la parte mayoritaria, y esto tiene que ver con un desajuste y un desbalance que nosotros mismos sembramos, producto de malas políticas, y que se tradujo en un boom de consumo cuyos niveles y, eso es lo interesante, pese a la agresivas subidas de tasas del Banco Central todavía no ceja, no baja en la proporción que uno quisiera”.

Briones indicó que la inflación es un fenómeno monetario, que se enfrenta con la política monetaria, tal como lo ha venido haciendo el Banco Central, pero que dado que los aumentos en la tasa de interés tienen su efecto con rezago, probablemente la inflación seguirá subiendo en los próximos meses, para solo comenzar a ceder hacia fines de año.

Ello, advirtió, se dará en un contexto en el que se irá profundizando la desaceleración económica, por lo que es probable que en algún momento se pueda dar un alto nivel de precios y un bajo crecimiento, aunque dijo que no necesariamente ello implique que la economía entre en un proceso de estanflación, ya que dicha definición tiene que ver con otros elementos más técnicos, como el periodo de tiempo en que ello ocurra.

