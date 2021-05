“Lo que nosotros estábamos viendo, y que siempre lo supimos, es que la paridad iba a beneficiar más a los hombres que a las mujeres, y eso pasó. De hecho, hubo varias mujeres que sufrieron y que las tuvimos que bajar. Sin embargo, sin paridad no habríamos tenido estas candidatas, que resultaron ser muy competitivas”, destacó Javiera Arce, académica de la Universidad de Valparaíso.

Sorprendida por los magros resultados de los partidos tradicionales, por el éxito de los independientes y por la calidad de las candidatas que participaron en el proceso electoral del fin de semana pasado se manifiesta la politóloga Javiera Arce, académica de la Universidad de Valparaíso, coautora la Fórmula de Paridad de Género de la Convención Constitucional Chilena.

“Lo que nosotros estábamos viendo, y que siempre lo supimos, es que la paridad iba a beneficiar más a los hombres que a las mujeres, y eso pasó. De hecho, hubo varias mujeres que sufrieron y que las tuvimos que bajar. Sin embargo, sin paridad no habríamos tenido estas candidatas, que resultaron ser muy competitivas”, destaca la académica.

Y detalla: “Lo que nosotras planteamos son dos tipos de paridad: de entrada y salida. La de entrada es que los partidos políticos se esforzaran por llevar mujeres a la constituyente, ya que de acuerdo a los estudios que hemos hecho, el principal problema siempre es la nominación de mujeres, llegan muy pocas a la papeleta, y el primer filtro es el partido. Además, logramos que encabezaran las listas y eso se notó, porque las mujeres que iban en primeros lugares recibieron hartos votos”.

A juicio de la politóloga, “todas las mujeres que fueron candidatas eran muy potentes, creo que eso es lo más importante para tomar en consideración. Todos los partidos, coaliciones e incluso independientes, hicieron un esfuerzo por llevar mujeres competitivas y eso ayudó muchísimo al proceso y a la electividad. Ahora, debido a las correcciones que se hicieron, lamentablemente hubo distritos que no quedaron en paridad: tenemos 47,7 por ciento de mujeres, es decir, 77, y 78 hombres constituyentes”.

Por otro lado, Javiera Arce se refirió a los resultados de los bloques tradicionales: “Lo que conocíamos como alternativa de centro ya no es atractivo, partidos como la DC y el PPD parecieran no tener mucho sentido, les fue pésimo, fueron muy castigados. (…) Lo otro es que las candidaturas que no salieron de primarias, o que salieron de primarias muy manoseadas ‒que no fueron abiertas ni vinculantes, como las de la Unidad Constituyente‒ prácticamente todas perdieron. Eso indica que la gente está buscando más canales de participación”.

En ese sentido, destacó que “lo impactante para mí es que mujeres muy jóvenes lograron sillones edilicios, hay muchas nuevas mujeres alcaldesas. Eso también es un efecto; si bien no tenemos paridad horizontal ‒que es lo que vamos a ir ahora a pedir pronto yo creo‒, sí tenemos la posibilidad de generar expectativas y que las mujeres se atrevan”.

Consultada sobre cómo se siente con estos resultados, tras haber sido una de las artífices de la paridad, la cientista política afirmó: “Yo creo que el país ahora es distinto, que ahora tenemos instituciones que son distintas, y creo que en parte haber bregado por el tema de la paridad benefició absolutamente este cambio, que es el inicio de un cambio. Estoy feliz porque siempre tuvimos razón al afirmar que mientras más mujeres compitieran, más posibilidades teníamos de ser electas. Porque éramos competitivas y no éramos arroz, no éramos acompañantes. Al final del día, creo que ha sido lo mejor: demostrar que las mujeres sí éramos competitivas y que podríamos hacer el cambio. Tengo mucha esperanza en que los temas de género van a estar presentes, porque hay muchas feministas que entraron como constituyentes. Lo que ocurra de aquí en adelante va a ser muy interesante”.

Sin embargo, la académica hizo un alcance: “Tengo esperanza, pero creo que es importante que estemos mirando con fuerza lo que está pasando, no desentendernos. De hecho, los electores, los verdaderos electores, ya demostraron que son los que se levantan. Creo que es importante que la gente no se quede en sus casas, que la gente siga deliberando, que siga mirando esto con mucha atención, y así poder construir de verdad un Chile diferente”.

Respecto de la baja participación electoral, Javiera Arce enfatizó: “Estos electores son gente que no se quedó en su casa. Los que se movilizaron, se movilizaron convencidos y sabían por quién votar. Y eso lo encontré excelente, lo mismo que la gente haya optado por mujeres, eso es muy, muy poderoso”.

Finalmente destacó que en la Fórmula de Paridad de Género de la Convención Constitucional Chilena “participaron muchas organizaciones: el Observatorio de Género y Equidad, Comunidad Mujer, Chile Mujeres, Abofem, entre otras. Nosotras lo que hicimos fue poner nuestro conocimiento, desde la Red de Politólogas, al servicio de la causa. Trabajamos mucho, así que feliz de haber visto cómo todo este trabajo dio resultado, con todas las consecuencias personales que tuvo. Tengo que agradecer a la Universidad de Valparaíso, porque nos permitió ir al Congreso y articular todo este tipo de cuestiones. Y hay que rescatar que las parlamentarias se unieron desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana y Renovación Nacional pidiendo la paridad”.

Javiera Arce Riffo es politóloga, licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales por la Universidad de Chile; magíster en Ciencia Política, mención instituciones y procesos políticos de la PUC; profesora de la Cátedra de Mujeres y Política en América Latina (PUC), secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso, integrante de la Red de Politólogas y coautora de la Fórmula de Paridad de Género de la Convención Constitucional Chilena, junto a Julieta Suárez-Cao y Carolina Garrido.

