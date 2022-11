Una nueva polémica se generó esta tarde en la Cámara de Diputados, luego de que parlamentarios de oposición acusaran al presidente de la Corporación, Vlado Mirosevic, de ocupar tácticas “mañosas” para evitar que se aprobara la admisibilidad de una indicación presentada por Chile Vamos a la partida presupuestaria del Ministerio del Trabajo, la que buscaba una ampliación a $ 250 mil de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a partir de enero de 2023.

La indicación, elaborada por Frank Sauerbaum (RN), fue declarada como inadmisible debido a que irrogaba el uso de recursos fiscales. Cuando el parlamentario opositor solicitó la palabra para poder defender la admisibilidad de la norma, se generó el primer momento tenso de la tarde. En su discurso ocupó como argumento que cuando el Presidente Gabriel Boric era diputado había defendido una indicación similar para aumentar la Pensión Básica Solidaria. En ese momento, Mirosevic lo interrumpió señalándole que “no corresponde” realizar tal comentario y posteriormente le cortó el audio, sin dejarlo terminar su alocución.

Tras cartón, se procedió a votar la admisibilidad de la indicación, la que fue finalmente rechazada al lograr 64 preferencias, quedándose a una de las 65 que necesitaba para ser visada.

Este resultado estrecho aumentó más la tensión en la Cámara, ya que las bancadas opositoras acusaron a Mirosevic de no permitir el voto de las diputadas Flor Weisse (UDI) y Carla Morales (RN), quienes se encontraban en el baño y que, pese a llegar corriendo a la sala, no pudieron emitir su sufragio. Según acusan, Mirosevic no hizo los dos llamados a votación que se deben realizar de acuerdo con el reglamento de la Corporación, y -afirman-“apuró” la votación después de realizar tan solo el primer aviso, con el resultado señalado anteriormente.

Ante esto, los jefes de bancada de los partidos de oposición -Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI) y José Carlos Meza (Republicanos)- le reprocharon a Mirosevic -quien asumió hace dos semanas- un mal manejo de la mesa, y le señalaron que, de continuar con esa actitud, presentarían una moción de censura en su contra, lo que caldeó aún más los ánimos en el hemiciclo.

Las críticas de la oposición

Terminada la sesión, el diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que “por lo menos había dos diputadas (Weisse y Morales) que llegaron a votar cuando el presidente ya había cortado la posibilidad de que eso fuera así. De esa manera, perdimos solamente por un voto de diferencia, y lamentamos que, de manera mañosa, se les reste la posibilidad a los adultos mayores de tener una mejor pensión”.

Consultado si era responsabilidad de las diputadas estar al momento de la votación al interior de la sala, Sauerbaum sostuvo que las afectadas “estaban en el baño dentro de la sala, y el presidente debió haberlas dejado votar, porque estaban dentro de la sala, no venían de afuera”.

En tanto, sobre la interrupción de que fue objeto mientras realizaba su alocución para defender la admisibilidad de la norma, el diputado RN indicó que “lamentamos que ni siquiera el presidente nos haya dejado terminar el discurso. Nos cortó a los 10 segundos cuando le incomodó parte del discurso donde nosotros hacíamos una alusión a una votación anterior que se hizo respecto a un tema similar en el año 2019. La propia bancada de RN propuso un aumento de la Pensión Básica Solidaria al 50%, cosa que se declaró inadmisible, pero yo expliqué que mucha gente del Frente Amplio, entre ellos el actual Presidente y quienes son ministros hoy día, nos apoyaron en esa indicación (…) Estaba haciendo explicación de que contábamos con la inspiración del Presidente de la República para hacer esta normativa y lamentablemente no se nos dejó concluir”.

Una de las afectadas, la diputada Carla Morales (RN) calificó como “lamentable” la situación de esta jornada, y acusó “discriminación y falta de criterio” por parte de Mirosevic.

“El presidente de la Cámara hoy mostró una vez más que está a favor de su sector y no muestra la objetividad que debe tener un presidente de la Cámara. El diputado Mirosevic sabía que yo y otra diputada estábamos en los baños y solo apuro el conteo. En otras ocasiones hace llamados de aviso y en esta ocasión no existió nada.”, señaló

