Daniel Pinto tenía uno de los mejores asientos de la casa para la breve Superliga. A comienzo de la semana, el copresidente de JPMorgan Chase & Co. observó cómo su firma avanzaba hacia el financiamiento de un proyecto de fútbol separatista, que pronto desató reacciones de hinchas del mundo entero.

“Anticipábamos que esto iba a tocar fibras emocionales”, expresó Pinto en una entrevista de Bloomberg. “Arreglamos un préstamo para un cliente. No es nuestro lugar decidir la forma óptima para que el fútbol funcione en Europa y el Reino Unido”.

Si la Superliga hubiera funcionado, JPMorgan estaba destinado a ganancias de millones de dólares en comisiones y pagos de intereses. Ahora que la mayoría de los equipos fundadores se han retirado, Pinto tiene que manejar las consecuencias que esto pueda representar para el banco.

“Está claro que juzgamos mal la magnitud de la reacción que este acuerdo generaría, y aprenderemos de esta experiencia como compañía”, indicó en un comunicado el jueves. “Al final, se escuchó claramente la voz de los fanáticos, y eso es lo que más importa”.

Ante la transacción propuesta, fanáticos del fútbol e incluso algunos clientes desaprobaron y criticaron a JPMorgan. Si bien es probable que las implicaciones financieras para la empresa sean limitadas, el furor llega en un momento incómodo. El banco, bajo la marca Chase, planea el lanzamiento de un banco minorista digital en el Reino Unido este año, la primera vez que expandirá su negocio de consumo más allá de las fronteras de Estados Unidos.

“¿Cómo permitieron que esta propuesta llegara a donde llegó?”, sostuvo Jim O’Neill, ex economista de Goldman Sachs Group Inc., en una entrevista con Bloomberg Television el jueves. “Es ridículo y personifica todo lo que ha salido mal con el deporte moderno y, en particular, el fútbol”.

Fue una inusual lectura errónea del riesgo por parte del incondicional jefe de la banca corporativa y de inversiones de JPMorgan. Pinto ha sobrevivido en ese cargo más tiempo que cualquiera de sus predecesores bajo Jamie Dimon, al adoptar un enfoque pragmático ante problemas inesperados.

El ejecutivo, que normalmente se mantiene fuera del foco de atención, permanece optimista sobre el desempeño general de la firma, haciéndose eco de los comentarios optimistas de Dimon después de ingresos récord el año pasado, seguidos de un fuerte comienzo en 2021.

“Vemos un crecimiento muy saludable de la cartera en la banca de inversión este año, y en el comercio probablemente volúmenes más normalizados en línea con 2019 con cierto grado de crecimiento”, dijo Pinto. “Con una economía que está creciendo tan bien, habrá mercados vibrantes y un buen compromiso con los clientes”, agregó.

Para este año, JPMorgan espera un aumento del 20% en fusiones y adquisiciones, y un salto del 10% al 20% en los mercados de capital accionario y la emisión de deuda de alto rendimiento, dijo Pinto, y agregó que la deuda de alto grado no tendrá el mismo repunte porque se emitió mucho el año pasado.

Pinto ve dos riesgos que podrían descarrilar el impulso en los mercados: una inflación descontrolada y un mal giro del covid-19. Ambos son escenarios de baja probabilidad, indicó.

/psg