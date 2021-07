La tensión e incertidumbre sobre los resultados de las Elecciones Primarias marcaron la jornada de este domingo 18 de julio con diversas reacciones en la web, entre ellas un polémico round entre encuestadores de CADEM y Chile MORI que no dejó a nadie indiferente.

Todo ocurrió cuando Roberto Izikson, Gerente de Asuntos Públicos de CADEM reflexionó sobre las elecciones primarias asegurando que el proceso estaba lleno de incertidumbre.

“Estamos frente a la elección presidencial más incierta de Chile desde 1970. Esta primaria cambió mucho estas últimas dos semanas. Probablemente muestre el fin del eje izquierda- derecha. Ahora lo nuevo será el eje movilizador”, detalló en su cuenta de Twitter provocando diversas reacciones.

La encuestadora y fundadora de Latinobarometro y MORI Chile, Marta Lagos reaccionó en la web demostrando su indignación ante la reflexión de Izikson, quien publica encuestas semanales sobre preferencias políticas.

“¿Notable tuit de un encuestador que publica encuestas con preguntas electorales semanalmente, y no sabe lo que va a pasar? Que tipo de encuestador hace encuestas preguntando por candidatos y no sabe lo que pasa’ Alguien me explica?”, señaló Lagos causando revuelo.

“Notable twitt de encuestadora que no conoce la ley”, respondió Roberto Izikson, respondiendo con ironía ante la reacción de Lagos.

Mira los tuits a continuación: