La ex precandidata presidencial de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, respondió al presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, reafirmando que su partido y ella fueron vetados para formar una alianza para las primarias de julio.

A través de su cuenta de Twitter, Rincón se refirió a los dichos del presidente del Partido Socialista, quien afirmó en Mesa Central de Canal 13 que “nosotros (PS) no hemos vetado a nadie”.

“Si lo que dice Álvaro es cierto, ¿por qué no me contesta el cel desde el miércoles cuando lo llame y dejé mensaje de WhatsApp con la pregunta?”, sostuvo la senadora por la Región del Maule.

Además, la ex precandidata manifestó que Elizalde “esta diciendo que Carmen Frei me mintió? No creo!”.

Lo anterior luego de que la presidenta interina de la Democracia Cristiana comunicara que el líder del PS había anunciado que su partido iría a las primarias con el Frente Amplio y el Partido Comunista.

@alvaroelizalde en Mesa Central acaba de decir que no me vetaron Mi reflexión es: si lo que dice Álvaro es cierto

1.- por que no me contesta el cel desde el miércoles cuando lo llame y deje mensaje de WhatsApp con la pregunta

2.- Esta diciendo que Carmen Frei me mintió? No creo! — Ximena Rincón (@ximerincon) May 23, 2021

/psg